logo_ukra

BTC/USD

64219

ETH/USD

1898.34

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.81

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство мистецтво і культура Загадковий "Портрет подружжя Арнольфіні": чи справді Ян ван Ейк намалював шлюбний контракт
commentss НОВИНИ Всі новини

Загадковий "Портрет подружжя Арнольфіні": чи справді Ян ван Ейк намалював шлюбний контракт

Спростовуємо головний міф про шедевр Яна ван Ейка "Портрет подружжя Арнольфіні" та його юридичну силу.

18 серпня 2026, 11:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Картина "Портрет подружжя Арнольфіні", створена Яном ван Ейком у 1434 році, є одним із найвідоміших шедеврів Північного Відродження. Тривалий час популярною була теорія про те, що це полотно є не просто зображенням купця та його дружини, а своєрідним візуальним свідоцтвом про укладення шлюбу. Проте сучасні дослідники вважають таке трактування лише однією з багатьох гіпотез.

Загадковий "Портрет подружжя Арнольфіні": чи справді Ян ван Ейк намалював шлюбний контракт

Ян ван Ейк, "Портрет подружжя Арнольфіні" (1434) / Фото: Національна галерея, Лондон / Wikimedia Commons

Суть теорії про "весільне свідоцтво"

Ця версія стала відомою у XX столітті завдяки досліднику Ервіну Панофському. Вона спиралася на кілька деталей композиції:

  • Напис на стіні. Фразу "Johannes de Eyck fuit hic. 1434" ("Ян ван Ейк був тут. 1434") трактували як особистий підпис свідка події.

  • Постаті в дзеркалі. У випуклому дзеркалі видно дві фігури у дверному отворі, яких Панофський вважав свідками церемонії.

  • Символіка. Піднята рука чоловіка, з'єднані долоні та єдина запалена свічка розглядалися як атрибути шлюбного обряду.

    Загадковий ”Портрет подружжя Арнольфіні”: чи справді Ян ван Ейк намалював шлюбний контракт - фото 2

    Ян ван Ейк, деталь картини "Портрет подружжя Арнольфіні" (1434) / Фото: Національна галерея, Лондон / Wikimedia Commons

Чому ця версія залишається спірною

Куратори Національної галереї в Лондоні (де картина виставляється як "The Arnolfini Portrait") наголошують: теорія про юридичну силу картини не має прямих доказів.

Сама формула підпису не доводить, що полотно слугувало офіційним документом, а була радше художньою інновацією ван Ейка. Крім того, особистість зображеної жінки остаточно не встановлена. За однією з версій, це Констанца Трентта, яка померла за рік до створення картини, що наводить дослідників на думку про можливий посмертний портрет, але це теж лише припущення.

Сьогодні науковці бачать у полотні складну візуальну загадку, де поєднані демонстрація статусу замовника, релігійна символіка та майстерність живопису, а не спробу замінити весільний документ.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав, що означають м'які годинники Далі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини