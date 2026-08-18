Загадковий "Портрет подружжя Арнольфіні": чи справді Ян ван Ейк намалював шлюбний контракт

Картина "Портрет подружжя Арнольфіні", створена Яном ван Ейком у 1434 році, є одним із найвідоміших шедеврів Північного Відродження. Тривалий час популярною була теорія про те, що це полотно є не просто зображенням купця та його дружини, а своєрідним візуальним свідоцтвом про укладення шлюбу. Проте сучасні дослідники вважають таке трактування лише однією з багатьох гіпотез.

Ян ван Ейк, "Портрет подружжя Арнольфіні" (1434) / Фото: Національна галерея, Лондон / Wikimedia Commons

Суть теорії про "весільне свідоцтво"

Ця версія стала відомою у XX столітті завдяки досліднику Ервіну Панофському. Вона спиралася на кілька деталей композиції:

Напис на стіні. Фразу "Johannes de Eyck fuit hic. 1434" ("Ян ван Ейк був тут. 1434") трактували як особистий підпис свідка події.

Постаті в дзеркалі. У випуклому дзеркалі видно дві фігури у дверному отворі, яких Панофський вважав свідками церемонії.

Символіка. Піднята рука чоловіка, з'єднані долоні та єдина запалена свічка розглядалися як атрибути шлюбного обряду. Ян ван Ейк, деталь картини "Портрет подружжя Арнольфіні" (1434) / Фото: Національна галерея, Лондон / Wikimedia Commons

Чому ця версія залишається спірною

Куратори Національної галереї в Лондоні (де картина виставляється як "The Arnolfini Portrait") наголошують: теорія про юридичну силу картини не має прямих доказів.

Сама формула підпису не доводить, що полотно слугувало офіційним документом, а була радше художньою інновацією ван Ейка. Крім того, особистість зображеної жінки остаточно не встановлена. За однією з версій, це Констанца Трентта, яка померла за рік до створення картини, що наводить дослідників на думку про можливий посмертний портрет, але це теж лише припущення.

Сьогодні науковці бачать у полотні складну візуальну загадку, де поєднані демонстрація статусу замовника, релігійна символіка та майстерність живопису, а не спробу замінити весільний документ.

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