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Загадочный "Портрет супругов Арнольфини": действительно ли Ян ван Эйк написал брачный контракт

Опровергаем главный миф о шедевре Яна ван Эйка "Портрет супругов Арнольфини" и его юридической силе.

18 августа 2026, 11:31
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Сергій Кречмаровський

Картина "Портрет супругов Арнольфини", созданная Яном ван Эйком в 1434 году, является одним из известнейших шедевров Северного Возрождения. Долгое время популярной была теория о том, что это полотно — не просто изображение купца и его жены, а своеобразное визуальное свидетельство о заключении брака. Однако современные исследователи считают такую трактовку лишь одной из многих гипотез.

Загадочный "Портрет супругов Арнольфини": действительно ли Ян ван Эйк написал брачный контракт

Ян ван Эйк, "Портрет чета Арнольфини" (1434) / Фото: Национальная галерея, Лондон / Wikimedia Commons

Суть теории о "свадебном свидетельстве"

Эта версия стала известна в XX веке благодаря исследователю Эрвину Панофскому. Она опиралась на несколько деталей композиции:

  • Надпись на стене. Фразу "Johannes de Eyck fuit hic. 1434" ("Ян ван Эйк был здесь. 1434") трактовали как личную подпись свидетеля происшествия.

  • Фигуры в зеркале. В выпуклом зеркале видны две фигуры в дверном проеме, которых Панофский считал свидетелями церемонии.

  • Символика. Поднятая рука мужчины, соединенные ладони и единственная зажженная свеча рассматривались как атрибуты брачного обряда.

    Загадочный ”Портрет супругов Арнольфини”: действительно ли Ян ван Эйк написал брачный контракт - фото 2

    Ян ван Эйк, деталь картины "Портрет супругов Арнольфини" (1434) / Фото: Национальная галерея, Лондон / Wikimedia Commons

Почему эта версия остается спорной

Кураторы Национальной галереи в Лондоне (где картина выставляется как The Arnolfini Portrait) подчеркивают: теория о юридической силе картины не имеет прямых доказательств.

Сама формула подписи не доказывает, что холст служил официальным документом, а была, скорее художественной инновацией ван Эйка. Кроме того, личность изображённой женщины окончательно не установлена. По одной из версий, это Констанца Трента, которая умерла за год до создания картины, что наводит исследователей на мысль о возможном посмертном портрете, но это тоже лишь предположение.

Сегодня ученые видят в полотне сложную визуальную загадку, где соединены демонстрация статуса заказчика, религиозная символика и мастерство живописи, а не попытку заменить свадебный документ.

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