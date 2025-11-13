logo_ukra

BTC/USD

100583

ETH/USD

3325.16

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство мистецтво і культура Українські танцівники перемогли у шоу "Нідерланди мають талант": відео виступу
commentss НОВИНИ Всі новини

Українські танцівники перемогли у шоу "Нідерланди мають талант": відео виступу

Українські танцівники Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна стали переможцями шоу "Нідерланди мають талант".

13 листопада 2025, 17:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot








Українські артисти Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна стали переможцями популярного талант-шоу Holland’s Got Talent ("Нідерланди мають талант"). Їхній виступ, сповнений емоцій, символізму та щирості, зворушив суддів і глядачів до сліз.

Українські танцівники перемогли у шоу "Нідерланди мають талант": відео виступу

Українці перемогли у шоу "Нідерланди мають талант". Фото: Instagram _vero.rakitina_

Про перемогу в шоу "Нідерланди мають талант" пара українських танцівників повідомила у соціальних мережах. У своєму дописі Вероніка поділилася, що вони виходили на сцену без очікувань та хотіли просто поділитися своєю історією.

"Стояти тут з цією нагородою в руках більше, ніж ми коли-небудь очікували… Ми прийшли на "Нідерланди мають талант" без очікувань — просто поділитися частинкою себе: нашою історією, нашим болем, нашою любов’ю, нашим світлом", — написала Вероніка.

Прокоментував перемогу також Владислав Детюченко. За його словами участь у проєкті для них була не лише мистецьким викликом, а й нагодою нагадати світу про Україну, її боротьбу та незламність.

"Через історії, які ми розповідаємо в мистецтві, ми сподіваємося, що люди дійсно зможуть відчути та зрозуміти один одного — свої емоції, силу та біль. Своїм виступом ми хотіли показати силу та стійкість нашої Батьківщини!", — написав танцівник.

Переглянути виступ українських танцівників-переможців шоу "Нідерланди мають талант" можна нижче:

Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна вже давно виступає у Європі. У 2022 році пара долучилася до трупи The United Ukrainian Ballet, яка була створена колишньою примою Нідерландського національного балету Ігоне де Йонг. Колектив гастролював по всьому світу, розповідаючи через танець історію війни в Україні та силу її народу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка заспівала на шоу "Польща має талант" та сколихнула мережу своїм виступом.

Також "Коментарі" писали про те, як королева Нідерландів висміяла Трампа у прямому ефірі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини