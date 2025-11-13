Українські танцівники перемогли у шоу "Нідерланди мають талант": відео виступу



















Українські артисти Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна стали переможцями популярного талант-шоу Holland’s Got Talent ("Нідерланди мають талант"). Їхній виступ, сповнений емоцій, символізму та щирості, зворушив суддів і глядачів до сліз.

Українці перемогли у шоу "Нідерланди мають талант". Фото: Instagram _vero.rakitina_

Про перемогу в шоу "Нідерланди мають талант" пара українських танцівників повідомила у соціальних мережах. У своєму дописі Вероніка поділилася, що вони виходили на сцену без очікувань та хотіли просто поділитися своєю історією.

"Стояти тут з цією нагородою в руках більше, ніж ми коли-небудь очікували… Ми прийшли на "Нідерланди мають талант" без очікувань — просто поділитися частинкою себе: нашою історією, нашим болем, нашою любов’ю, нашим світлом", — написала Вероніка.

Прокоментував перемогу також Владислав Детюченко. За його словами участь у проєкті для них була не лише мистецьким викликом, а й нагодою нагадати світу про Україну, її боротьбу та незламність.

"Через історії, які ми розповідаємо в мистецтві, ми сподіваємося, що люди дійсно зможуть відчути та зрозуміти один одного — свої емоції, силу та біль. Своїм виступом ми хотіли показати силу та стійкість нашої Батьківщини!", — написав танцівник.

Переглянути виступ українських танцівників-переможців шоу "Нідерланди мають талант" можна нижче:

Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна вже давно виступає у Європі. У 2022 році пара долучилася до трупи The United Ukrainian Ballet, яка була створена колишньою примою Нідерландського національного балету Ігоне де Йонг. Колектив гастролював по всьому світу, розповідаючи через танець історію війни в Україні та силу її народу.

