Украинские танцовщики победили в шоу "Нидерланды имеют талант": видео выступления



















Украинские артисты Владислав Детюченко и Вероника Ракитина стали победителями популярного талант-шоу Holland's Got Talent ("Нидерланды имеют талант"). Их выступление, полное эмоций, символизма и искренности, взбудоражило судей и зрителей до слез.

Украинцы победили в шоу "Нидерланды имеют талант". Фото: Instagram _vero.rakitina_

О победе в шоу "Нидерланды имеют талант" пара украинских танцовщиков сообщила в социальных сетях. В своем сообщении Вероника поделилась, что они выходили на сцену без ожиданий и хотели просто поделиться своей историей.

"Стоять здесь с этой наградой в руках больше, чем мы когда-либо ожидали… Мы пришли на "Нидерланды имеют талант" без ожиданий — просто поделиться частичкой себя: нашей историей, нашей болью, нашей любовью, нашим светом", — написала Вероника.

Прокомментировал победу Владислав Детюченко. По его словам участие в проекте для них было не только художественным вызовом, но и возможностью напомнить миру об Украине, ее борьбе и несокрушимости.

"Через истории, которые мы рассказываем в искусстве, мы надеемся, что люди действительно смогут почувствовать и понять друг друга – свои эмоции, силу и боль. Своим выступлением мы хотели показать силу и стойкость нашей Родины!", — написал танцовщик.

Посмотреть выступление украинских танцовщиков-победителей шоу "Нидерланды имеют талант" можно ниже:

Владислав Детюченко и Вероника Ракитина уже давно выступают в Европе. В 2022 году пара присоединилась к труппе The United Ukrainian Ballet, созданной бывшей примой Нидерландского национального балета Игоне де Йонг. Коллектив гастролировал по всему миру, рассказывая через танец историю войны в Украине и силу ее народа.

