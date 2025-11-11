Помер у річницю звільнення рідного Херсона: пішов з життя відомий український видавець Ігор Степурін

Пішов з життя український видавець, засновник видавництва "Саміт-Книга" та виконавчий директор Української видавничої асоціації (УВА) Ігор Степурін. Про це повідомляє сайт УВА.

Ігор Степурін. Фото: з відкритих джерел

Окрім того, Ігор Степурін очолював благодійний фонд "Бібліотечна країна" та був засновником Книжкового клубу Верховної Ради України.

"Він був людиною, яка щиро й віддано служила українській книзі. Як засновник і директор з проєктів видавництва "Саміт-Книга", він відкривав читачам десятки авторів, допомагав зростати молодим письменникам і знаходив натхнення у кожному доброму тексті", — зазначили в УВА.

За словами колег, Ігор Степурін умів запалювати ідеями, надихати, підтримувати й творити спільноти навколо книжки. Видавець зробив великий внесок у розвиток видавничої галузі та культурного життя країни.

Смерть Ігоря Степуріна підтверджують також його друзі, знайомі та громадські діячі. Висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.

"На річницю визволення рідного Херсона пішов з життя Ігор Степурін — видавець, меценат, інтелектуал, людина широкої душі та вдачі. Спочивай з Богом, Друже. Світла памʼять твоїй душі", — зазначив у Facebook колишній уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За інформацією письменника Василя Кузана, причиною смерті Ігоря Степуріна стала невиліковна хвороба. А очільниця мистецької агенції "Територія А" Анжеліка Рудницька повідомила у соцмережі, що прощання з видавцем розпочнеться 12 листопада о 12:00 у Києві в ритуальному залі Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології.

