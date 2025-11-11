logo_ukra

BTC/USD

104517

ETH/USD

3548.14

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство мистецтво і культура Помер у річницю звільнення рідного Херсона: пішов з життя відомий український видавець Ігор Степурін
commentss НОВИНИ Всі новини

Помер у річницю звільнення рідного Херсона: пішов з життя відомий український видавець Ігор Степурін

Помер відомий видавець, засновник низки проектів, серед яких Книжковиий клуб Верховної Ради України, Ігор Степурін

11 листопада 2025, 15:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Пішов з життя український видавець, засновник видавництва "Саміт-Книга" та виконавчий директор Української видавничої асоціації (УВА) Ігор Степурін. Про це повідомляє сайт УВА. 

Помер у річницю звільнення рідного Херсона: пішов з життя відомий український видавець Ігор Степурін

Ігор Степурін. Фото: з відкритих джерел

Окрім того, Ігор Степурін очолював благодійний фонд "Бібліотечна країна" та був засновником Книжкового клубу Верховної Ради України. 

"Він був людиною, яка щиро й віддано служила українській книзі. Як засновник і директор з проєктів видавництва "Саміт-Книга", він відкривав читачам десятки авторів, допомагав зростати молодим письменникам і знаходив натхнення у кожному доброму тексті", — зазначили в УВА.

За словами колег, Ігор Степурін умів запалювати ідеями, надихати, підтримувати й творити спільноти навколо книжки. Видавець зробив великий внесок у розвиток видавничої галузі та культурного життя країни.

Смерть Ігоря Степуріна підтверджують також його друзі, знайомі та громадські діячі. Висловлюють співчуття рідним та близьким покійного. 

"На річницю визволення рідного Херсона пішов з життя Ігор Степурін — видавець, меценат, інтелектуал, людина широкої душі та вдачі. Спочивай з Богом, Друже. Світла памʼять твоїй душі", — зазначив у Facebook колишній уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За інформацією письменника Василя Кузана, причиною смерті Ігоря Степуріна стала невиліковна хвороба. А очільниця мистецької агенції "Територія А" Анжеліка Рудницька повідомила у соцмережі, що прощання з видавцем розпочнеться 12 листопада о 12:00 у Києві в ритуальному залі Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології. 

Як повідомляв портал "Коментарі", 29 жовтня на 65-му році життя помер художній керівник і головний диригент Заслуженого академічного ансамблю пісні й танцю Збройних сил України Дмитро Антонюк.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://upba.org.ua/index.php/uk/podii/poddii-v-ukraini/item/676-svitla-pamiat-ihorevi-stepurinu
Теги:

Новини

Всі новини