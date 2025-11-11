logo

BTC/USD

104517

ETH/USD

3548.14

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество искусство и культура Умер в годовщину освобождения родного Херсона: ушел из жизни известный украинский издатель Игорь Степурин
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер в годовщину освобождения родного Херсона: ушел из жизни известный украинский издатель Игорь Степурин

Умер известный издатель, основатель ряда проектов, среди которых Книжный клуб Верховной Рады Украины, Игорь Степурин.

11 ноября 2025, 15:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Ушел из жизни украинский издатель, основатель издательства "Саммит-Книга" и исполнительный директор Украинской издательской ассоциации (УИА) Игорь Степурин. Об этом сообщает сайт УИА.

Умер в годовщину освобождения родного Херсона: ушел из жизни известный украинский издатель Игорь Степурин

Игорь Степурин. Фото: с открытых источников

Кроме того, Игорь Степурин возглавлял благотворительный фонд Библиотечная страна и был основателем Книжного клуба Верховной Рады Украины.

"Он был человеком, который искренне и преданно служил украинской книге. Как основатель и директор по проектам издательства "Саммит-Книга", он открывал читателям десятки авторов, помогал расти молодым писателям и находил вдохновение в каждом хорошем тексте", — отметили в УИА.

По словам коллег, Игорь Степурин умел зажигать идеями, вдохновлять, поддерживать и творить сообщества вокруг книги. Издатель внес большой вклад в развитие издательской отрасли и культурной жизни страны.

Смерть Игоря Степурина подтверждают его друзья, знакомые и общественные деятели. Выражают соболезнования родным и близким покойного.

"На годовщину освобождения родного Херсона ушел из жизни Игорь Степурин — издатель, меценат, интеллектуал, человек широкой души и нрава. Почивай с Богом, Друг. Светлая память твоей души", — отметил в Facebook бывший уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

По информации писателя Василия Кузана, причиной смерти Игоря Степурина стала неизлечимая болезнь. Глава художественного агентства "Территория А" Анжелика Рудницкая сообщила в соцсети, что прощание с издателем начнется 12 ноября в 12:00 в Киеве в ритуальном зале Национального научного центра радиационной медицины, гематологии и онкологии.

Как сообщал портал "Комментарии", 29 октября, на 65-м году жизни скончался художественный руководитель и главный дирижер Заслуженного академического ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины Дмитрий Антонюк. 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://upba.org.ua/index.php/uk/podii/poddii-v-ukraini/item/676-svitla-pamiat-ihorevi-stepurinu
Теги:

Новости

Все новости