Умер в годовщину освобождения родного Херсона: ушел из жизни известный украинский издатель Игорь Степурин

Ушел из жизни украинский издатель, основатель издательства "Саммит-Книга" и исполнительный директор Украинской издательской ассоциации (УИА) Игорь Степурин. Об этом сообщает сайт УИА.

Игорь Степурин. Фото: с открытых источников

Кроме того, Игорь Степурин возглавлял благотворительный фонд Библиотечная страна и был основателем Книжного клуба Верховной Рады Украины.

"Он был человеком, который искренне и преданно служил украинской книге. Как основатель и директор по проектам издательства "Саммит-Книга", он открывал читателям десятки авторов, помогал расти молодым писателям и находил вдохновение в каждом хорошем тексте", — отметили в УИА.

По словам коллег, Игорь Степурин умел зажигать идеями, вдохновлять, поддерживать и творить сообщества вокруг книги. Издатель внес большой вклад в развитие издательской отрасли и культурной жизни страны.

Смерть Игоря Степурина подтверждают его друзья, знакомые и общественные деятели. Выражают соболезнования родным и близким покойного.

"На годовщину освобождения родного Херсона ушел из жизни Игорь Степурин — издатель, меценат, интеллектуал, человек широкой души и нрава. Почивай с Богом, Друг. Светлая память твоей души", — отметил в Facebook бывший уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

По информации писателя Василия Кузана, причиной смерти Игоря Степурина стала неизлечимая болезнь. Глава художественного агентства "Территория А" Анжелика Рудницкая сообщила в соцсети, что прощание с издателем начнется 12 ноября в 12:00 в Киеве в ритуальном зале Национального научного центра радиационной медицины, гематологии и онкологии.

Как сообщал портал "Комментарии", 29 октября, на 65-м году жизни скончался художественный руководитель и главный дирижер Заслуженного академического ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины Дмитрий Антонюк.