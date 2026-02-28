logo_ukra

Польський роман про війну в Україні став бестселером року: чому "Нуль" читає вся Європа
НОВИНИ

Польський роман про війну в Україні став бестселером року: чому “Нуль” читає вся Європа

Історія солдата з Іноземного легіону, психологія війни та ефект “першої лінії” – роман, який змусив Європу говорити про український фронт.

28 лютого 2026, 23:40
Автор:
avatar

Проніна Анна

Роман польського письменника Щепана Твардоха “Нуль” (Null), присвячений російсько-українській війні, здобув престижну польську премію Empik Bestsellery. Про це повідомляє Українська літературна газета.

Польський роман про війну в Україні став бестселером року: чому “Нуль” читає вся Європа

Книга про передову, написана після волонтерських поїздок на схід України, отримала престижну премію Empik Bestsellery

Книга написана на основі особистих спостережень автора під час його волонтерських поїздок на схід України. Назва роману символічна – “нуль” у військовому сленгу означає першу лінію фронту, місце найвищої небезпеки та постійного контакту з ворогом.

Головний герой – боєць Іноземного легіону на прізвисько Кінь. Через його внутрішній світ і переживання автор показує не лише фізичну брутальність війни, а й глибоку психологічну трансформацію людини під впливом бойових дій. Це роман не стільки про зброю, скільки про ідентичність, страх, провину та виживання.

Премія Empik Bestsellery присуджується книжкам, які протягом року мали найбільші продажі в мережі Empik – одній із найбільших книготорговельних мереж Польщі. Фактично це нагорода, що поєднує літературне визнання і читацький успіх.

“Передусім я дякую своїм читачам, які читали й далі читають цю складну та безрадісну книжку. Це для мене доказ сили художнього слова і доказ, що моя письменницька праця має якусь вагу”, – зазначив письменник під час отримання нагороди.

Роман “Нуль” уже отримав низку відзнак і за межами Польщі. Його визнано найкращою книжкою 2025 року за підсумками голосування читачів Gazeta Wyborcza. Крім того, він посів друге місце в рейтингу 20 найкращих книжок, виданих у Німеччині у 2025 році за версією тижневика Der Spiegel, а також став одним із номінантів на звання найкращої книжки року за голосуванням користувачів читацького порталу Lubimyczytać.pl.

У центрі уваги критиків – спосіб, у який автор поєднав документальну основу з художнім наративом. Відсутність пафосу, жорстка мова та психологічна глибина зробили роман одним із найобговорюваніших у Європі творів про сучасну війну.

Наразі триває переклад роману українською мовою. Очікується, що вихід книжки в Україні викличе широкий суспільний резонанс, адже йдеться про війну, яку українці переживають щодня.

Читайте також в "Коментарях", що майбутня королева Швеції виходить за межі традиційної ролі монарха. 48-річна кронпринцеса Вікторія завершила спеціальну офіцерську підготовку у сфері Повітряних сил та вже цього року продовжить навчання у лавах шведської армії.



