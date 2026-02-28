Польский роман о войне в Украине стал бестселлером года: почему "Ноль" читает вся Европа

Роман польского писателя Щепана Твардоха "Ноль" (Null), посвященный русско-украинской войне, получил престижную польскую премию Empik Bestsellery . Об этом сообщает Украинская литературная газета .

Книга о передовой, написанная после волонтерских поездок на восток Украины, получила престижную премию Empik Bestsellery

Книга написана на основе личных наблюдений автора во время его волонтерских поездок на восток Украины. Название романа символическое — "ноль" в военном сленге означает первую линию фронта, место наивысшей опасности и постоянного контакта с врагом.

Главный герой – боец Иностранного легиона по кличке Лошадь. Из-за его внутреннего мира и переживания автор показывает не только физическую грубость войны, но и глубокую психологическую трансформацию человека под влиянием боевых действий. Это роман не столько об оружии, сколько об идентичности, страхе, вине и выживании.

Премия Empik Bestsellery присуждается книгам, которые в течение года имели самые большие продажи в сети Empik – одной из крупнейших книготорговых сетей Польши. Фактически это награда, объединяющая литературное признание и читательский успех.

"Прежде всего я благодарю своих читателей, которые читали и дальше читают эту сложную и безрадостную книгу. Это для меня доказательство силы художественного слова и доказательство, что мой писательский труд имеет какой-то вес", — отметил писатель во время получения награды.

Роман "Ноль" уже получил ряд знаков отличия и за пределами Польши. Он признан лучшей книгой 2025 года по итогам голосования читателей Gazeta Wyborcza. Кроме того, он занял второе место в рейтинге 20 лучших книг, изданных в Германии в 2025 году по версии еженедельника Der Spiegel, а также стал одним из номинантов на звание лучшей книги года по голосованию пользователей читательского портала Lubimyczytać.pl.

В центре внимания критиков – способ, которым автор соединил документальную основу с художественным нарративом. Отсутствие пафоса, жесткая речь и психологическая глубина сделали роман одним из самых обсуждаемых в Европе произведений о современной войне.

В настоящее время идет перевод романа на украинский язык. Ожидается, что выход книги в Украине вызовет широкий общественный резонанс, ведь речь идет о войне, которую ежедневно переживают украинцы.

