Пеніс, війна та влада: що приховує гобелен із Байо

Гобелен із Байо — одна з найвідоміших пам'яток Середньовіччя. Полотно завдовжки близько 70 метрів розповідає про події, що призвели до нормандського завоювання Англії 1066 року. На ньому зображені королі, лицарі, кораблі, битви та сцени з повсякденного життя. Але серед цих сюжетів є деталі, що особливо дивують сучасного глядача.

Фрагменти репродукції гобелена з Байо. Фото: Pseudopanax / Wikimedia Commons.

На гобелені з Байо зустрічаються зображення статевих органів. Більшість із них – у коней: дослідник Джордж Гарнетт нарахував 88 таких зображень, тоді як людських – лише п'ять. На перший погляд, така символіка здається абсолютно несподіваною для історичного твору.

Особливу увагу дослідників привертає оголений чоловік із явно підкресленим статевим органом, зображений у нижній частині полотна. Його сенс до кінця не встановлено. Подібні зображення могли мати символічне, гумористичне або навіть застережливе значення. Середньовічний глядач сприймав такі візуальні натяки інакше, ніж сучасна людина.

При цьому головна тема гобелена з Байо – війна та боротьба за владу. У центрі оповідання знаходяться англійський король Едуард Сповідник, Гарольд Годвінсон та нормандський герцог Вільгельм. Чоловіки приймають політичні рішення, будують кораблі, борються та захоплюють території.

Фрагмент гобелена з Байо зі сценою коронації Гарольда ІІ. Фото: Myrabella / Wikimedia Commons.

Саме тому сучасні дослідники іноді використовують несподіване порівняння та називають гобелен своєрідною "середньовічною маносферою". Це не історичний термін, а сучасна метафора, яка підкреслює, наскільки сильно у творі представлені чоловіча сила, статус, війна та домінування. Але є парадокс: за історією королів та воїнів, мабуть, стояли жінки-вишивальниці. Дослідники вважають, що значну частину роботи могли виконувати англійські майстрині, хоча точне походження гобелена залишається предметом дискусій.

В результаті гобелен з Байо виявляється набагато більшим, ніж просто ілюстрованою хронікою завоювання Англії. Його зображення дозволяють побачити, як люди майже тисячу років тому уявляли собі владу, війну, тіло та чоловічу силу.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як портрет інфанти став ідеальним мемом про розчарування та робочий контроль.