Пенис, война и власть: что скрывает гобелен из Байё

Гобелен из Байё — один из самых известных памятников Средневековья. Полотно длиной около 70 метров рассказывает о событиях, которые привели к нормандскому завоеванию Англии в 1066 году. На нём изображены короли, рыцари, корабли, сражения и сцены из повседневной жизни. Но среди этих сюжетов есть детали, которые особенно удивляют современного зрителя.

Фрагменты репродукции гобелена из Байё. Фото: Pseudopanax / Wikimedia Commons.

На гобелене из Байё встречаются изображения половых органов. Большинство из них — у лошадей: исследователь Джордж Гарнетт насчитал 88 таких изображений, тогда как человеческих — только пять. На первый взгляд такая символика кажется совершенно неожиданной для исторического произведения.

Особое внимание исследователей привлекает обнажённый мужчина с явно подчёркнутым половым органом, изображённый в нижней части полотна. Его смысл до конца не установлен. Подобные изображения могли иметь символическое, юмористическое или даже предостерегающее значение. Средневековый зритель воспринимал такие визуальные намёки иначе, чем современный человек.

При этом главная тема гобелена из Байё — война и борьба за власть. В центре повествования находятся английский король Эдуард Исповедник, Гарольд Годвинсон и нормандский герцог Вильгельм. Мужчины принимают политические решения, строят корабли, сражаются и захватывают территории.

Фрагмент гобелена из Байё со сценой коронации Гарольда II. Фото: Myrabella / Wikimedia Commons.

Именно поэтому современные исследователи иногда используют неожиданное сравнение и называют гобелен своеобразной "средневековой маносферой". Это не исторический термин, а современная метафора, подчёркивающая, насколько сильно в произведении представлены мужская сила, статус, война и доминирование. Но есть парадокс: за историей королей и воинов, вероятно, стояли женщины-вышивальщицы. Исследователи считают, что значительную часть работы могли выполнять английские мастерицы, хотя точное происхождение гобелена остаётся предметом дискуссий.

В результате гобелен из Байё оказывается гораздо большим, чем просто иллюстрированной хроникой завоевания Англии. Его изображения позволяют увидеть, как люди почти тысячу лет назад представляли себе власть, войну, тело и мужскую силу.

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