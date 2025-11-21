На Євробаченні змінюють правила: якою буде нова система голосування

Європейська мовна спілка (EBU) анонсувала масштабне оновлення системи голосування на Євробаченні з 2026 року.

Пісенний конкурс Євробачення. Фото: з відкритих джерел

Таким чином організатори конкурсу хочуть зміцнити довіру до результатів, зробити процес прозорішим та підвищити залучення аудиторії. Про це йдеться у повідомленні EBU.

Після конкурсу 2025 року низка країн висловила претензії щодо недосконалостей у системі голосування, тож Європейська мовна спілка залучила незалежного експерта, який розробив нові рекомендації.

Директор Євробачення Мартін Грін зазначив, що організатори уважно проаналізували всі зауваження і вже вжили рішучих кроків. За його словами, нейтральність і цілісність Євробачення мають першочергове значення для EBU, її членів і всієї аудиторії.

"Ми вживаємо чітких і рішучих заходів, щоб конкурс залишався святом музики і єдності. Конкурс повинен залишатися нейтральним простором і не повинен бути інструментом", — зазначив Грін.

Він додав, що EBU посилить нагляд за дотриманням правил — як у піснях, так і у сценічних постановках — та тісніше співпрацюватиме з національними мовниками, щоб забезпечити чесність і відповідність стандартам конкурсу.

Серед основних новацій — обмеження рекламної та піар-активності, які можуть вплинути на голосування. Зокрема, під забороною будуть надмірна підтримка з боку державних структур чи сторонніх організацій. За спроби тиску чи маніпуляцій передбачені санкції.

Глядачі зможуть віддати максимум 10 голосів замість нинішніх 20 — незалежно від того, як саме голосують. Мета — зробити розподіл голосів рівнішим і заохотити підтримку більшої кількості учасників.

Із 2026 року у півфіналах знову враховуватимуться голоси і журі, і глядачів — по 50%.

Склад журі розширять, додавши спеціалістів із різних напрямів музичної індустрії, зокрема молодих експертів віком 18–25 років. Члени журі повинні голосувати самостійно та не розкривати своїх оцінок до фіналу.

EBU також планує запровадити додаткові технічні інструменти для виявлення фальсифікацій і підозрілих дій у реальному часі. Для цього організація працює з партнером Once, удосконалюючи систему перевірок.

На початку грудня країни-члени EBU обговорять запропоновані зміни та оцінять, чи достатні вони для зняття занепокоєнь щодо участі у конкурсі. Після цього буде сформований список країн-учасниць Євробачення 2026. Його планують оголосити до Різдва.

