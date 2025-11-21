На Евровидении меняют правила: какой будет новая система голосования

Европейский вещательный союз (EBU) анонсировал масштабное обновление системы голосования на Евровидении с 2026 года.

Песенный конкурс Евровидение. Фото: из открытых источников

Таким образом, организаторы конкурса хотят укрепить доверие к результатам, сделать процесс более прозрачным и повысить привлечение аудитории. Об этом говорится в сообщении EBU.

После конкурса 2025 года ряд стран высказали претензии относительно несовершенств в системе голосования, поэтому Европейский вещательный союз привлек независимого эксперта, разработавшего новые рекомендации.

Директор Евровидения Мартин Грин отметил, что организаторы внимательно проанализировали все замечания и уже приняли решительные шаги. По его словам, нейтральность и целостность Евровидения имеют первостепенное значение для EBU, ее членов и всей аудитории.

"Мы принимаем четкие и решительные меры, чтобы конкурс оставался праздником музыки и единства. Конкурс должен оставаться нейтральным пространством и не должен быть инструментом", — отметил Грин.

Он добавил, что EBU ужесточит надзор за соблюдением правил — как в песнях, так и в сценических постановках — и будет теснее сотрудничать с национальными вещателями, чтобы обеспечить честность и соответствие стандартам конкурса.

Среди основных новаций – ограничение рекламной и пиар-активности, которые могут повлиять на голосование. В частности, под запретом будет чрезмерная поддержка со стороны государственных структур или сторонних организаций. За пробы давления либо манипуляций предусмотрены санкции.

Зрители смогут отдать максимум 10 голосов вместо нынешних 20 – независимо от того, как именно голосуют. Цель – сделать распределение голосов более ровным и поощрить поддержку большего количества участников.

С 2026 года в полуфиналах будут вновь учитываться голоса и жюри, и зрителей — по 50%.

Состав жюри расширят, добавив специалистов по разным направлениям музыкальной индустрии, в частности, молодых экспертов в возрасте 18–25 лет. Члены жюри должны голосовать самостоятельно и не раскрывать свои оценки до финала.

EBU планирует также ввести дополнительные технические инструменты для выявления фальсификаций и подозрительных действий в реальном времени. Для этого организация работает с партнером Once, усовершенствуя систему проверок.

В начале декабря страны-члены EBU обсудят предложенные изменения и оценят, достаточны ли они для снятия беспокойства по поводу участия в конкурсе. После этого будет сформирован список стран-участниц Евровидения 2026 года. Его планируют объявить к Рождеству.

