"Караоке на Майдані" повертається — але це вже не просто шоу: формат, який здивує меломанів

Легендарне "Караоке на Майдані" повертається — і цього разу не лише заради ностальгії. Головна мета оновленого формату — перетворити народне шоу на інструмент реальної допомоги. У новому сезоні всі благодійні збори в межах проєкту спрямують на підтримку українських ветеранів, які проходять лікування та реабілітацію в центрі "Титанові". Таким чином, кожен виступ, кожен голос і кожна гривня глядачів матимуть конкретний результат. У новому сезоні проєкт осучаснюється — з новим ведучим, оновленою подачею, інтерактивними та цифровими механіками, — але без втрати своєї суті. Ігор Кондратюк же залишається в проєкті як креативний продюсер, повідомляють організатори шоу.

"Караоке на Майдані" знову на екранах: тепер це не просто шоу, а реальна допомога країні

Проєкт виходитиме на телеканалі ТЕТ. Творці наголошують: сьогодні це вже не просто розвага, а простір єднання, живих емоцій і спільної підтримки країни. Формат осучаснили, однак зберегли головне — відкритий майданчик, де важлива щирість, а не сценічний лоск. Тут не буде бар’єрів між сценою та людьми — лише музика і спільний голос.

За словами продюсерів, соціальна складова закладена в основу відродження шоу. "Караоке на Майдані" завжди було народним — тепер воно стає ще й суспільно корисним.

За майже два десятиліття існування проєкт став стартовим майданчиком для десятків артистів. Саме тут уперше заявили про себе ті, хто згодом став зірками національного масштабу.

Серед них — Тіна Кароль, яка ще студенткою вийшла на сцену з піснею "Сладкий грех". Перемоги тоді не було, але був перший серйозний крок до великої сцени.

Макс Барських з’явився у 2007 році — сором’язливий у спілкуванні, але впевнений у музиці. Його виступ став одним із перших публічних проявів артиста, який згодом підкорив хіт-паради.

Тарас Тополя представляв свій гурт "Антитіла" саме тут, презентуючи пісню "План". Для колективу це стало важливою точкою зростання.

Ще раніше глядачі побачили Віталія Козловського, чий виступ фактично відкрив йому двері в професійний шоу-бізнес.

Через сцену проєкту також пройшли Наталія Валевська, Дмитро Каднай, Alina Pash, Павло Табаков та інші виконавці, для яких народний формат став трампліном у кар’єрі.

Тепер "Караоке на Майдані" повертається в момент, коли країні особливо потрібні спільність і підтримка. І якщо раніше це було шоу про емоції, то сьогодні це ще й спосіб об’єднати людей навколо конкретної справи.

Читайте також в "Коментарях", що російський композитор Ігор Ніколаєв може померти будь-якої миті.