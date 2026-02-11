"Караоке на Майдане" возвращается — но это уже не просто шоу: формат, который удивит меломанов

Легендарное "Караоке на Майдане" возвращается — и на этот раз не только ностальгии ради. Главная цель обновленного формата – превратить народное шоу в инструмент реальной помощи . В новом сезоне все благотворительные собрания в рамках проекта будут направлены на поддержку украинских ветеранов, которые проходят лечение и реабилитацию в центре "Титановые". Таким образом, каждое выступление, каждый голос и каждая гривна зрителей будут иметь конкретный результат. В новом сезоне проект осовременивается с новым ведущим, обновленной подачей, интерактивными и цифровыми механиками, но без потери своей сути. Игорь Кондратюк же остается в проекте в качестве креативного продюсера, сообщают организаторы шоу.

Проект будет выходить на телеканале ТЕТ. Создатели подчеркивают: сегодня это уже не просто развлечение, а простор единения, живых эмоций и совместной поддержки страны . Формат осовременили, однако сохранили главное — открытую площадку, где важна искренность, а не сценический лоск. Здесь не будет барьеров между сценой и людьми – только музыка и общий голос.

По словам продюсеров, социальная составляющая заложена в основу возрождения шоу. "Караоке на Майдане" всегда было народным — теперь становится еще и общественно полезным.

За два десятилетия существования проект стал стартовой площадкой для десятков артистов. Именно здесь впервые заявили о себе те, кто стал звездами национального масштаба.

Среди них – Тина Кароль , которая еще студенткой вышла на сцену с песней "Сладкий грех". Победы тогда не было, но был первый серьезный шаг к большой сцене.

Макс Барских появился в 2007 году – застенчивый в общении, но уверен в музыке. Его выступление стало одним из первых публичных проявлений артиста, впоследствии покорившего хит-парады.

Тарас Тополя представлял свою группу "Антитела" именно здесь, презентуя песню "План". Для коллектива это явилось важной точкой роста.

Еще раньше зрители увидели Виталия Козловского , чье выступление фактически открыло ему дверь в профессиональный шоу-бизнес.

По сцене проекта также прошли Наталья Валевская, Дмитрий Каднай, Alina Pash, Павел Табаков и другие исполнители, для которых народный формат стал трамплином в карьере.

Теперь "Караоке на Майдане" возвращается в момент, когда стране особенно нужна общность и поддержка. И если раньше это было шоу об эмоциях, то сегодня это еще способ объединить людей вокруг конкретного дела .

