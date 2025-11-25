Грудень з “пастками”: езотерики назвали дати, коли стрижки, прибирання і покупки можуть накликати бідність та самотність

Грудень завжди вважали місяцем, у якому завершується старий рік і закладається основа нового. Саме тому наші пращури ставилися до цього періоду з особливою обережністю й передавали заборони, які, за віруваннями, захищали родину від бідності, сварок та хвороб.

Грудневі прикмети попереджають: неправильні дії наприкінці року можуть вплинути на весь наступний цикл

Однією з найсильніших грудневих заборон була стрижка перед Миколаєм. Вважалося, що у період до 6 грудня "не можна різати волосся", бо разом із ним можна "обрізати удачу" на наступний рік. Стригтися радили лише після зимового сонцестояння, коли, за віруваннями, "сонце повертає на літо" і сила людини зростає.

Ще одне важливе табу стосувалося Дня Андрія Первозванного. Цей день наші предки пов’язували з долею, пророкуваннями та майбутнім. Будь-яке прибирання чи миття підлоги вважалося небезпечним, бо нібито могло "змити шлях до щастя або нареченого". Тому особливо дівчат остерігали від хатніх робіт.

У грудні залишалася й інша серйозна заборона — не викидати старий одяг у сильні морози. Вірили, що разом із речами можна "викинути" здоров’я та життєву енергію. Тому непотрібні речі або віддавали, або переробляли, але ніколи не виносили на смітник у пікові холоди.

Також у цей період не рекомендували купувати дзеркала чи блискучі предмети, бо останній місяць року "закриває коло", і нове дзеркало могло б "затягнути" у наступний рік старі проблеми.

Обережно ставилися й до роботи з голкою та ниткою — у дні спадаючого Місяця в грудні не радили зашивати чи ремонтувати одяг, бо можна "зашити" хворобу або невезіння.

Усі ці традиції мали одну мету — не допустити різких дій, поки рік "завершує свій шлях". Наші пращури вірили: грудень — час тиші, вдумливості та підготовки до нового циклу. А порушення правил могло накликати проблеми на майбутні 12 місяців.

