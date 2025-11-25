Декабрь с ловушками: эзотерики назвали даты, когда стрижки, уборка и покупки могут навлечь бедность и одиночество

Декабрь всегда считали месяцем, на котором завершается старый год и закладывается основа нового. Именно поэтому наши предки относились к этому периоду с особой осторожностью и передавали запреты, которые, по верованиям, защищали семью от бедности, ссор и болезней.

Декабрьские приметы предупреждают: неверные действия в конце года способны повлиять на весь будущий год

Одним из сильнейших декабрьских запретов была стрижка перед Николаем. Считалось, что в период до 6 декабря нельзя резать волосы, потому что вместе с ними можно обрезать удачу на следующий год. Стриться советовали только после зимнего солнцестояния, когда, по верованиям, "солнце возвращает на лето" и сила человека растет.

Еще одно важное табу касалось Дня Андрея Первозванного . Этот день наши предки связывали с судьбой, предсказаниями и будущим. Любая уборка или мытье пола считалась опасной, ибо якобы могла "смыть путь к счастью или жениху". Поэтому особенно девушек предостерегали от домашних работ.

В декабре оставался и другой серьезный запрет — не выбрасывать старую одежду в сильные морозы . Верили, что вместе с вещами можно выкинуть здоровье и жизненную энергию. Поэтому ненужные вещи либо отдавали, либо перерабатывали, но никогда не выносили на свалку в пиковые холода.

Также в этот период не рекомендовали покупать зеркала или блестящие предметы , потому что последний месяц года "закрывает круг", и новое зеркало могло бы "затянуть" в следующем году старые проблемы.

Осторожно относились и к работе с иглой и нитью — в дни ниспадающей Луны в декабре не советовали зашивать или ремонтировать одежду, потому что можно "зашить" болезнь или невезение.

Все эти традиции преследовали одну цель — не допустить резких действий, пока год "завершает свой путь". Наши предки приметили, что в этот день наши предки прислушивались к кукушке. А нарушение правил могло навлечь проблемы на предстоящие 12 месяцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что носить в кармане, чтобы привлечь деньги и успех.