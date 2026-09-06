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Фанати її просто "розметуть": колекційна новинка 2027 року від аніме-студії "Гіблі"

Новинка присвячена 2027 року та може стати бажаним подарунком для шанувальників культового аніме "Мій сусід Тоторо".

6 вересня 2026, 12:46
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Сергій Кречмаровський

Аніме-студія "Гіблі" презентувала нову щорічну колекційну тарілку з героями культового мультфільму "Мій сусід Тоторо". Новинка присвячена 2027 року і, напевно, приверне увагу шанувальників творчості японської студії.

Фанати її просто "розметуть": колекційна новинка 2027 року від аніме-студії "Гіблі"

Колекційна тарілка "Мій сусід Тоторо" / Фото: Donguri Kyowakoku

Тарілка є частиною щорічної колекційної серії, яку студія "Гіблі" випускає разом із японським виробником кераміки "Норітаке". Дизайн змінюється щороку, але центральним персонажем залишається Тоторо.

На новій тарілці герої опинилися серед квітів та деталей, що нагадують про сільську природу. У верхній частині композиції зображений знаменитий Котобус, усередині якого можна побачити Мей та Сацукі. Поруч знаходиться маленьке Кошеня-автобус.

Фанати її просто ”розметуть”: колекційна новинка 2027 року від аніме-студії ”Гіблі” - фото 2

Крупний план колекційної тарілки "Мій сусід Тоторо" / Фото: Donguri Kyowakoku

Сам Тоторо розташувався ліворуч на листку камфорного дерева, тримаючи в лапах квітку. Справа зображений Середній Тоторо з мішком жолудів, а в нижній частині композиції виглядає Маленький Тоторо. Поруч із ним знаходиться напис "2027".

Малюнок доповнюють сажові чорнушки, метелики та польові квіти. У комплект входить дерев'яна підставка, а сама тарілка поміщена в спеціальну коробку, тому вона підійде і для колекції, і як подарунок.

Фанати її просто ”розметуть”: колекційна новинка 2027 року від аніме-студії ”Гіблі” - фото 2

Нижня частина колекційної тарілки "Мій сусід Тоторо" / Фото: Donguri Kyowakoku

Шанувальникам доведеться поквапитися: попередній продаж стартував 5 вересня. Товар буде доступний лише до закінчення запасів. Якщо вся партія розійдеться під час передпродажу, у звичайний продаж тарілку не випустять. Доставка замовлень запланована на середину чи кінець листопада.

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Джерело: https://www.donguri-sora.com/item/20100284.html
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