Фанаты ее просто "разметут": коллекционная новинка 2027 года от аниме-студии "Гибли"

Аниме-студия "Гибли" представила новую ежегодную коллекционную тарелку с героями культового мультфильма "Мой сосед Тоторо". Новинка посвящена 2027 году и наверняка привлечёт внимание поклонников творчества японской студии.

Коллекционная тарелка "Мой сосед Тоторо" / Фото: Donguri Kyowakoku

Тарелка является частью ежегодной коллекционной серии, которую студия "Гибли" выпускает совместно с японским производителем керамики "Норитаке". Дизайн меняется каждый год, однако центральным персонажем остаётся Тоторо.

На новой тарелке герои оказались среди цветов и деталей, напоминающих о сельской природе. В верхней части композиции изображён знаменитый Котобус, внутри которого можно увидеть Мэй и Сацуки. Рядом находится маленький Котёнок-автобус.

Крупный план коллекционной тарелка "Мой сосед Тоторо" / Фото: Donguri Kyowakoku

Сам Тоторо расположился слева на листе камфорного дерева, держа в лапах цветок. Справа изображён Средний Тоторо с мешком желудей, а в нижней части композиции выглядывает Маленький Тоторо. Рядом с ним находится надпись "2027".

Рисунок дополняют сажевые чернушки, бабочки и полевые цветы. В комплект входит деревянная подставка, а сама тарелка помещена в специальную коробку, поэтому она подойдёт и для коллекции, и в качестве подарка.

Нижняя часть коллекционной тарелка "Мой сосед Тоторо" / Фото: Donguri Kyowakoku

Поклонникам придётся поторопиться: предварительные продажи стартовали 5 сентября. Товар будет доступен только до окончания запасов. Если вся партия разойдётся во время предпродажи, в обычную продажу тарелку уже не выпустят. Доставка заказов запланирована на середину или конец ноября.

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