День вшанування волинки 27 липня: як стародавній інструмент полонив світ

Музика буває різною, проте мало який інструмент здатен викликати стільки щирого здивування та захоплення, як волинка. Особливий гучний звук цього витвору не плутають із жодним іншим голосом. Саме 27 липня люди в усьому світі святкують День вшанування волинки. Для кожного це чудовий привід поцікавитися давньою історією традиційного витвору та зрозуміти секрет його популярності.

Волинка. Фото з відкритих джерел

Більшість людей звикли вважати волинку суто шотландським винаходом. Але історичні факти показують дещо іншу картину. Перші подібні інструменти з'явилися ще в стародавніх цивілізаціях Близького Сходу. Волинку активно використовували давні греки та римляни. Саме римські легіони занесли цю музичну традицію на Британські острови. На новому місці вона прижилася найкраще та згодом перетворилася на національний символ.

Принцип роботи цього інструмента простий та складний водночас. Музикант надуває шкіряний мішок повітрям через спеціальну трубку. Потім виконавець стискає цей мішок ліктем, виганяючи повітря через інші трубки. Одна з них має отвори для пальців та виграє основну мелодію. Інші трубки утворюють постійний густий фон, який створює те саме впізнаване звучання.

У давнину волинку дуже часто використовували під час військових походів. Гучний звук допомагав підіймати дух воїнів і водночас лякав ворогів на полі бою. Чути потужний сигнал можна було за кілька кілометрів навкруги.

У наш час волинка лунає не лише на урочистих парадах у Шотландії. Інструмент має безліч різновидів по всій Європі, зокрема й в Україні, де існує власна давня версія під назвою коза.

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