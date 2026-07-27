День чествования волынки 27 июля: как древний инструмент покорил мир

Музыка бывает разной, однако мало какой инструмент способен вызвать столько искреннего удивления и восхищения как волынка. Особый громкий звук этого инструмента не путают ни с чем другим. Именно 27 июля люди во всем мире празднуют День чествования волынки. Для каждого это отличный повод поинтересоваться давней историей традиционного инструмента и понять секрет его популярности.

Волынка. Фото из открытых источников

Большинство людей привыкли считать волынку чисто шотландским изобретением. Но исторические факты показывают несколько иную картину. Первые подобные инструменты появились еще в древних цивилизациях Ближнего Востока. Волынку активно использовали древние греки и римляне. Именно римские легионы внесли эту музыкальную традицию на Британские острова. На новом месте она прижилась лучше и впоследствии превратилась в национальный символ.

Принцип работы этого инструмента прост и сложен одновременно. Музыкант надувает кожаный мешок воздухом через специальную трубку. Затем исполнитель сжимает этот мешок локтем, изгоняя воздух через другие трубки. Одно из них имеет отверстия для пальцев и выигрывает основную мелодию. Другие трубки образуют постоянный густой фон, создающий это узнаваемое звучание.

В древности волынку очень часто использовали во время военных походов. Громкий звук помогал поднимать дух воинов и одновременно пугал врагов на поле боя. Слышать мощный сигнал можно было в нескольких километрах вокруг.

В настоящее время звук волынки раздается не только на торжественных парадах в Шотландии. Инструмент имеет множество разновидностей по всей Европе, в том числе и в Украине, где существует собственная давняя версия под названием коза.

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