Це кінець культового телеканалу: колись його хотіли всі



















Розважальний гігант Paramount Global оголосив про закриття всіх телеканалів MTV, що транслюються на традиційному телебаченні. Наприкінці 2025 року завершиться 44-річна історія бренду, який визначав обличчя молодіжної культури та музичної індустрії кількох поколінь.

MTV закривається. Фото з відкритих джерел

Починаючи з 31 грудня 2025 року, припинять мовлення такі канали, як MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV та MTV Live. Процес стартує у Великій Британії та Ірландії, а згодом пошириться на Францію, Німеччину, Австрію, Польщу, Угорщину, Австралію, Бразилію та інші країни.

За словами представників Paramount, рішення пов’язане зі скороченням витрат після злиття компанії зі Skydance Media, а також із зміною звичок аудиторії, яка дедалі частіше обирає стрімінгові сервіси та соцмережі замість телевізійного перегляду.

Канал MTV розпочав мовлення у 1981 році у США. Першим кліпом, який з’явився в ефірі, став пророчий хіт "Video Killed the Radio Star" гурту The Buggles — символ переходу від радіо до відеоепохи.

MTV швидко став феноменом попкультури. Він формував музичні смаки, диктував моду та створював нові стандарти у сфері шоубізнесу.

Серед найпам'ятніших моментів в історії MTV стала прем'єра пісні Майкла Джексона "Thriller" у 1983 році та фурор, викликаний частим виходом в ефір пісні "Smells Like Teen Spirit". Крім того, програма "MTV Unplugged", у яких рок-зірки представляли свої пісні в акустичних версіях, стала культовою.

Попри припинення традиційного мовлення, MTV не зникає повністю. Paramount Global підтвердила, що бренд продовжить існування в цифровому просторі на платформах Paramount+ і YouTube, а також у форматі щорічних премій MTV Video Music Awards та MTV Europe Music Awards.