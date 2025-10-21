Это конец культового телеканала: когда-то его хотели все



















Развлекательный гигант Paramount Global объявил о закрытии всех телеканалов MTV, транслируемых на традиционном телевидении. В конце 2025 года завершится 44-летняя история бренда, определяющего лицо молодежной культуры и музыкальной индустрии нескольких поколений.

MTV закрывается. Фото из открытых источников

Начиная с 31 декабря 2025 года, прекратят вещание такие каналы, как MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Процесс стартует в Великобритании и Ирландии, а затем распространится на Францию, Германию, Австрию, Польшу, Венгрию, Австралию, Бразилию и другие страны.

По словам представителей Paramount, решение связано с сокращением расходов после слияния компании со Skydance Media, а также с изменением привычек аудитории, которая все чаще выбирает стриминговые сервисы и соцсети вместо телевизионного просмотра.

Канал MTV начал вещание в 1981 году в США. Первым появившимся в эфире клипом стал пророческий хит "Video Killed the Radio Star" группы The Buggles — символ перехода от радио к видеоэпохе.

MTV быстро стал феноменом попкультуры. Он формировал музыкальные вкусы, диктовал моду и создавал новые стандарты в сфере шоу-бизнеса.

Среди самых памятных моментов в истории MTV стала премьера песни Майкла Джексона "Thriller" в 1983 году и фурор, вызванный частым выходом в эфир песни "Smells Like Teen Spirit". Кроме того, программа MTV Unplugged, в которых рок-звезды представляли свои песни в акустических версиях, стала культовой.

Несмотря на прекращение традиционного вещания, MTV не исчезает полностью. Paramount Global подтвердила, что бренд продолжит существование в цифровом пространстве на платформах Paramount и YouTube, а также в формате ежегодных премий MTV Video Music Awards и MTV Europe Music Awards.