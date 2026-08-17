ЗМІ: Позаштатного агента НАБУ із судимістю взяли на хабарі - міг допомагати фіктивно працевлаштовувати ухилянтів

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Кречмаровская Наталия
Позаштатного агента НАБУ затримали за організацію фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних до структур, пов’язаних із ГУР, для уникнення мобілізації.
Олексій Гончар. Фото з відкритих джерел
Йдеться про Олексія Гончара, який міг використовуватися антикорупційними органами для провокацій людей на отримання хабарів, пишуть “Українські новини”.
За даними видання, вартість кожної послуги Гончара з “працевлаштування” становила 8 тисяч доларів США, а загалом у справі — 10 епізодів. Його затримали під час отримання грошей.
Журналісти повідомили, що Гончар був заявником у справах щодо голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова та колишнього заступника голови Дніпропетровської ОВА Володимира Орлова, а також свідком у справі ексголови Верховного суду Всеволода Князєва.
Журналіст Володимир Бойко, у свою чергу, розповів, що Гончар народився у 1974 році в Оренбурзі (Росія), а у 2005 році був засуджений в Омську до шести років позбавлення волі за шахрайство в особливо великих розмірах. Після переїзду до України Гончар-Тороп, за словами Бойка, також вчинив низку злочинів. Наразі він є фігурантом двох кримінальних проваджень.