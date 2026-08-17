ЗМІ: Позаштатного агента НАБУ із судимістю взяли на хабарі - міг допомагати фіктивно працевлаштовувати ухилянтів

Позаштатного агента НАБУ затримали за організацію фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних до структур, пов’язаних із ГУР, для уникнення мобілізації.

Олексій Гончар. Фото з відкритих джерел

Йдеться про Олексія Гончара, який міг використовуватися антикорупційними органами для провокацій людей на отримання хабарів, пишуть “Українські новини”.

“СБУ затримала професійного провокатора та особу, яка притягується до кримінальної відповідальності за шахрайство, Олексія Гончара. Він же Шевченко, він же Карпенко, він же Тороп. Гончар-Тороп — це особа, яку у своїх інтересах використовували правоохоронні органи для створення провокацій”, — йдеться у повідомленні.

За даними видання, вартість кожної послуги Гончара з “працевлаштування” становила 8 тисяч доларів США, а загалом у справі — 10 епізодів. Його затримали під час отримання грошей.

Журналісти повідомили, що Гончар був заявником у справах щодо голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова та колишнього заступника голови Дніпропетровської ОВА Володимира Орлова, а також свідком у справі ексголови Верховного суду Всеволода Князєва.

Журналіст Володимир Бойко, у свою чергу, розповів, що Гончар народився у 1974 році в Оренбурзі (Росія), а у 2005 році був засуджений в Омську до шести років позбавлення волі за шахрайство в особливо великих розмірах. Після переїзду до України Гончар-Тороп, за словами Бойка, також вчинив низку злочинів. Наразі він є фігурантом двох кримінальних проваджень.

“Але попри домашній арешт, Гончар-Тороп вільно пересувається Україною та носить військову форму. Причина такої недоторканності відома — він давно співпрацює з НАБУ та є негласним позаштатним співробітником цієї установи”, — написав Володимир Бойко.



