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СМИ: Внештатного агента НАБУ с судимостью взяли на взятке - мог помогать фиктивно трудоустраивать уклонистов

Раскрыта очередная схема уклонения от мобилизации: Гончар мог помогать уклонистам

17 августа 2026, 18:00
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Кречмаровская Наталия

Внештатный агент НАБУ был задержан за организацию фиктивного трудоустройства военнообязанных в структуры, связанные с ГУР, во избежание мобилизации.

СМИ: Внештатного агента НАБУ с судимостью взяли на взятке - мог помогать фиктивно трудоустраивать уклонистов

Алексей Гончар. Фото из открытых источников

Речь идет об Алексее Гончаре, который мог использоваться антикоррупционными органами для провокаций людей на получение взяток, пишут "Українські новини".

"СБУ задержала профессионального провокатора и лицо, которое привлекается к уголовной ответственности за мошенничество, Алексея Гончара. Он же Шевченко, он же Карпенко, он же Тороп. Гончар-Тороп — это лицо, которое в своих интересах использовали правоохранительные органы для создания провокаций", — говорится в сообщении.

По данным издания, стоимость каждой услуги Гончара по трудоустройству составляла 8 тысяч долларов США, а всего по делу — 10 эпизодов. Его задержали при получении денег.

Журналисты сообщили, что Гончар был заявителем по делам в отношении председателя Государственной судебной администрации Алексея Сальникова и бывшего заместителя председателя Днепропетровской ОВА Владимира Орлова, а также свидетелем по делу экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева.

Журналист Владимир Бойко, в свою очередь, рассказал, что Гончар родился в 1974 году в Оренбурге (Россия), а в 2005 году был приговорен в Омске к шести годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах. После переезда в Украину Гончар-Тороп, по словам Бойко, также совершил ряд преступлений. В настоящее время он является фигурантом двух уголовных производств.

"Но, несмотря на домашний арест, Гончар-Тороп свободно передвигается по Украине и носит военную форму. Причина такой неприкосновенности известна — он давно сотрудничает с НАБУ и является негласным внештатным сотрудником этого учреждения", — написал Владимир Бойко.




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