ЗМІ: Керівник НАБУ Кривонос ймовірно вимагав хабар у 120 тис. дол. за земельну ділянку під Києвом

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос є фігурантом кримінального провадження щодо вимагання хабаря за виділення земельної ділянки в селі Старі Безрадичі під Києвом у 2014 році.

Про це повідомляє видання “Українські новини”. Журналісти зазначають, що на той час Кривонос обіймав посаду начальника реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції Київської області.

“У 2014 році голова Старобезрадичівської сільської ради Петро Горбаченко вступив у ймовірно злочинну змову з керівником управління Держземагентства в Обухівському районі та Семеном Кривоносом. Вони вірогідно вимагали у громадянина 120 тисяч доларів США за виділення земельної ділянки площею 0,25 га в селі Старі Безрадичі для будівництва житлового будинку”, — йдеться у повідомленні.

Журналісти повідомляють, що вказану земельну ділянку виділили й оформили на підставну особу, яку ймовірно підшукав Кривонос. Він же, як начальник реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції, сприяв безперешкодному оформленню права власності на цю підставну особу, пише видання.

"Кривонос С.Ю. підшуковує ймовірно підставних осіб, на яких у подальшому оформлюються земельні ділянки, а також сприяє швидкому та безперешкодному оформленню на них документів у реєстраційній службі Обухівського району", — йдеться у повідомленні.

У грудні 2014 року, за даними видання, було проведено обшуки у фігурантів провадження, зокрема у Семена Кривоноса. Обшуки проводилися за місцем проживання, роботи, а також у його автомобілі Hyundai Santa Fe. Під час слідчих дій було вилучено мобільні телефони та інші речові докази.

Також видання опублікувало лінк на відповідну ухвалу суду від 08.12.2014, у якій чітко згадується прізвище Кривоноса.

Інформація про кримінальну справу, як зазначають журналісти, ймовірно була умисно прихована під час конкурсу на посаду директора НАБУ самим Семеном Кривоносом.

Видання нагадало, що директор НАБУ Семен Кривонос також усиновив дитину, ймовірно, щоб не потрапити у в'язницю за можливий підкуп виборців після відповідного судового вироку. Після отримання амністії він відмовився від усиновлення, пише видання, можливо використавши дитину і матір як інструмент уникнення кримінальної відповідальності за злочин.