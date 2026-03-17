ЗМІ: Керівник НАБУ Кривонос ймовірно вимагав хабар у 120 тис. дол. за земельну ділянку під Києвом

Кречмаровская Наталия
Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос є фігурантом кримінального провадження щодо вимагання хабаря за виділення земельної ділянки в селі Старі Безрадичі під Києвом у 2014 році.
Про це повідомляє видання “Українські новини”. Журналісти зазначають, що на той час Кривонос обіймав посаду начальника реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції Київської області.
Журналісти повідомляють, що вказану земельну ділянку виділили й оформили на підставну особу, яку ймовірно підшукав Кривонос. Він же, як начальник реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції, сприяв безперешкодному оформленню права власності на цю підставну особу, пише видання.
У грудні 2014 року, за даними видання, було проведено обшуки у фігурантів провадження, зокрема у Семена Кривоноса. Обшуки проводилися за місцем проживання, роботи, а також у його автомобілі Hyundai Santa Fe. Під час слідчих дій було вилучено мобільні телефони та інші речові докази.
Також видання опублікувало лінк на відповідну ухвалу суду від 08.12.2014, у якій чітко згадується прізвище Кривоноса.
Інформація про кримінальну справу, як зазначають журналісти, ймовірно була умисно прихована під час конкурсу на посаду директора НАБУ самим Семеном Кривоносом.
Видання нагадало, що директор НАБУ Семен Кривонос також усиновив дитину, ймовірно, щоб не потрапити у в'язницю за можливий підкуп виборців після відповідного судового вироку. Після отримання амністії він відмовився від усиновлення, пише видання, можливо використавши дитину і матір як інструмент уникнення кримінальної відповідальності за злочин.