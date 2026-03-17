Главная Новости Общество происшествия СМИ: Руководитель НАБУ Кривонос, вероятно, требовал взятку в 120 тыс. долл. за земельный участок под Киевом
СМИ: Руководитель НАБУ Кривонос, вероятно, требовал взятку в 120 тыс. долл. за земельный участок под Киевом

Что известно о возможных земельных схемах с участием руководителя НАБУ Кривоноса

17 марта 2026, 13:26
Кречмаровская Наталия

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос является фигурантом уголовного производства по требованию взятки за выделение земельного участка в селе Старые Безрадичи под Киевом в 2014 году.

Семен Кривонос. Фото из открытых источников

Об этом сообщает издание "Українські новини". Журналисты отмечают, что в то время Кривонос занимал должность начальника регистрационной службы Обуховского горрайонного управления юстиции Киевской области.

"В 2014 году председатель Старобезрадичевского сельского совета Петр Горбаченко вступил в вероятно преступный сговор с руководителем управления Госземагентства в Обуховском районе и Семеном Кривоносом. Они, вероятно, требовали у гражданина 120 тысяч долларов США за выделение земельного участка площадью 0,25 га в селе Старые Безрадичи для строительства жилого дома”, — говорится в сообщении.

Журналисты сообщают, что указанный земельный участок выделили и оформили на подставное лицо, которое вероятно подыскал Кривонос. Он же как начальник регистрационной службы Обуховского горрайонного управления юстиции способствовал беспрепятственному оформлению права собственности на это подставное лицо, пишет издание.

"Кривонос С.Ю. подыскивает предположительно подставных лиц, на которых в дальнейшем оформляются земельные участки, а также способствует быстрому и беспрепятственному оформлению на них документов в регистрационной службе Обуховского района", — говорится в сообщении.

В декабре 2014 года, по данным издания, были проведены обыски у фигурантов производства, в частности, у Семена Кривоноса. Обыски проводились по месту жительства, работы, а также в его автомобиле Hyundai Santa Fe. В ходе следственных действий были изъяты мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Также издание опубликовало ссылку на соответствующее постановление суда от 08.12.2014, в котором четко упоминается фамилия Кривоноса.

Информация об уголовном деле, как отмечают журналисты, предположительно была преднамеренно скрыта во время конкурса на должность директора НАБУ самим Семеном Кривоносом.

Издание напомнило, что директор НАБУ Семен Кривонос также усыновил ребенка, вероятно, чтобы не попасть в тюрьму за возможный подкуп избирателей после соответствующего судебного приговора. После получения амнистии он отказался от усыновления, пишет издание, возможно использовав ребенка и мать как инструмент избегания уголовной ответственности за преступление.



