ЗМІ: Агробізнесмен Сергій Тарасов може бути причетним до схеми незаконного виведення землі

Національне антикорупційне бюро України розслідує справу про можливо незаконне виведення 1500 га землі в інтересах агрохолдингу I&U Group, що належить бізнесмену Сергію Тарасову.

Сергій Тарасов. Фото з відкритих джерел

В результаті вірогідно незаконних дій посадовців місцевої сільради Сергій Тарасов отримав півтори тисячі гектарів землі у Кіровоградській області всього за 40 тисяч гривень, пише видання “Уніан”. Загалом, за даними ЗМІ, у схемі фігурує понад 10 осіб, серед яких представники місцевого самоврядування, Держгеокадастру, приватні підприємці та засновник I&U Group Сергій Тарасов.

Видання зазначає, що Микільська сільська рада увійшла до складу учасників компанії "Мега-тренд", внісши до статутного капіталу 10 стільців, вартістю менше ніж 2 тис. грн. Таким чином приватна компанія здобула право на пільгове отримання 49 ділянок, загальною площею близько 1 500 га.

“За кілька місяців сільрада продала свою частку в товаристві за 30 тисяч гривень. А згодом вже саме товариство передало свої 100% прав засновнику групи компаній I&U Group Сергію Тарасову за 40 000 грн. Тоді як під час досудового розслідування незалежна оцінка встановила, що ринкова вартість прав компанії на той момент складала понад 15,4 млн грн”, — повідомили подробиці справи журналісти.

ЗМІ зазначає, що за даними детективів НАБУ, у такий спосіб громаді було завдано понад 10 млн грн збитків. Розслідування триває.

Минулого року, нагадало видання, поліція скерувала до суду справу про схожу земельну схему, до якої може бути причетним Сергій Тарасов та його близьке оточення. Вони могли заволодіти десятками тисяч гектарів земель військових. Як пише видання, правоохоронці оголосили бізнесмена в міжнародний розшук, оскільки він перебуває за кордоном, куди мільйонер виїхав під приводом лікування.