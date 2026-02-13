СМИ: Агробизнесмен Сергей Тарасов может быть причастен к схеме незаконного вывода земли

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело о возможно незаконном выводе 1500 га земли в интересах агрохолдинга I&U Group, принадлежащего бизнесмену Сергею Тарасову.

Сергей Тарасов. Фото из открытых источников

В результате вероятно незаконных действий чиновников местного сельсовета Сергей Тарасов получил полторы тысячи гектаров земли в Кировоградской области всего за 40 тысяч гривен, пишет издание "Униан". В общей сложности, по данным СМИ, в схеме фигурирует более 10 человек, среди которых представители местного самоуправления, Госгеокадастра, частные предприниматели и основатель I&U Group Сергей Тарасов.

Издание отмечает, что Никольский сельский совет вошел в состав участников компании "Мега-тренд", внеся в уставный капитал 10 стульев, стоимостью менее 2 тыс. грн. Таким образом, частная компания получила право на льготное получение 49 участков, общей площадью около 1 500 га.

"За несколько месяцев сельсовет продал свою долю в обществе за 30 тысяч гривен. А впоследствии уже само общество передало свои 100% прав учредителю группы компаний I&U Group Сергею Тарасову за 40 000 грн. Тогда как во время досудебного расследования независимая оценка установила, что рыночная стоимость прав компании на тот момент составляла более 15,4 млн грн”, – сообщили подробности схемы журналисты.

СМИ отмечает, что по данным детективов НАБУ, таким образом обществу было нанесено более 10 млн грн ущерба. Расследование продолжается.

В прошлом году, напомнило издание, полиция направила в суд дело о похожей земельной схеме, к которой может быть причастен Сергей Тарасов и его близкое окружение. Они могли завладеть десятками тысяч гектаров земель военных. Как пишет издание, правоохранители объявили бизнесмена в международный розыск, поскольку он находится за границей, куда миллионер уехал под предлогом лечения.