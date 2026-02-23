ЗМІ: Адвокати Тарасова відмовились коментувати справу про ймовірне захоплення I&U Group сотень гектарів

Адвокат засновника агрохолдингу I&U Group Сергія Тарасова відмовився коментувати власні заяви про нібито порушення з боку обвинувачення.

Сергій Тарасов. Фото з відкритих джерел

Вадим Власенко повідомив, що не має такого підзахисного та не може відповідати за слова обвинуваченого у ймовірно незаконному відведенні землі мільйонера, які сам же напередодні опублікував у своїй колонці, пише видання “Коротко про”.

Після публікації ним колонки про порушення, журналісти звернулися за коментарем до керуючого партнера адвокатського бюро. Однак, як пише видання, після прохання пояснити, про які саме порушення йдеться та яким конкретно чином відбувається ймовірна спроба захоплення майна олігарха, адвокат спочатку заявив, що взагалі немає такого підзахисного, потім порекомендував звернутися до сторони захисту Тарасова. Згодом, як повідомили журналісти, він перестав виходити на зв'язок.

“Дивіться, хотів би уточнити. Тут би було вірно. У мене Тарасова підзахисного немає. Я можу зателефонувати колегам, які ведуть саме його справу. Бо колонка формувалася більше із його наданих пояснень щодо і рейдерства, ну і взагалі ситуації. Можливо вам саме сторона захисту Тарасова більше інформації надасть. Я зараз поспілкуюсь і дамо взагалі зв'язок, це хвилин п'ять”, — зазначив Вадим Власенко в останній телефонній розмові з журналістом, пише видання.

Журналісти нагадали адвокату, що колонка в одному з видань була написана від його імені. Він зазначив, що “це нормально”, однак наразі він може коментувати лише питання, що не стосуються Тарасова, пише видання. Після розмови, всупереч обіцянкам, як зазначають журналісти, Вадим Власенко перестав виходити на зв'язок.

Видання нагадало, що минулого року правоохоронці скерували до суду справу, в якій фігурує власник агрохолдингу I&U Group Сергій Тарасов. За версією слідства, бізнесмен ймовірно привласнив землю в інтересах свого агрохолдингу I&U Group. Частина постраждалих, як пише ЗМІ, — військові.

“Окрім мільйонера з Кіровоградщини поліція повідомила про підозру ще восьми фігурантам, серед яких службові особи підприємств, підконтрольних Сергію Тарасову, один з керівників Держгеокадастру в Кіровоградській області, приватні нотаріуси та їх посередники. Їм інкримінують вірогідне зловживання службовим становищем”, — йдеться у повідомленні.

Як раніше видання писало, що Сергій Тарасов також фігурує у справі НАБУ про ймовірно незаконне виведення 1 500 га земель на Кіровоградщині. Тарасов, ймовірно перебуває за кордоном, його, за даними ЗМІ, оголошено в розшук.