СМИ: Адвокаты Тарасова отказались комментировать дело о вероятном захвате I&U Group сотен гектаров

Адвокат основателя агрохолдинга I&U Group Сергея Тарасова отказался комментировать собственные заявления о якобы нарушении со стороны обвинения.

Сергей Тарасов. Фото из открытых источников

Вадим Власенко сообщил, что не имеет такого подзащитного и не может отвечать за слова обвиняемого в вероятно незаконном отводе земли миллионера, которые сам же накануне опубликовал в своей колонке, пишет издание "Коротко про".

После публикации им колонки о нарушениях журналисты обратились за комментарием к управляющему партнеру адвокатского бюро. Однако, как пишет издание, после просьбы объяснить, о каких нарушениях идет речь и каким конкретно образом происходит вероятная попытка захвата имущества олигарха, адвокат сначала заявил, что вообще нет такого подзащитного, затем порекомендовал обратиться к стороне защиты Тарасова. Позже, как сообщили журналисты, он перестал выходить на связь.

"Смотрите, хотел бы уточнить. Здесь бы было верно. У меня Тарасова подзащитного нет. Я могу позвонить коллегам, которые ведут именно его дело. Потому что колонка формировалась больше из его предоставленных объяснений относительно и рейдерства, ну и вообще ситуации. Возможно вам именно сторона защиты Тарасова больше информации предоставит. Я сейчас поговорю и дадим вообще связь, это минут пять”, — отметил Вадим Власенко в последнем телефонном разговоре с журналистом, пишет издание.

Журналисты напомнили адвокату, что колонка в одном из изданий была написана от его имени. Он отметил, что "это нормально", однако пока он может комментировать только вопросы, не касающиеся Тарасова, пишет издание. После разговора вопреки обещаниям, как отмечают журналисты, Вадим Власенко перестал выходить на связь.

Издание напомнило, что в прошлом году правоохранители направили в суд дело, в котором фигурирует владелец агрохолдинга I&U Group Сергей Тарасов. По версии следствия, бизнесмен, вероятно, присвоил землю в интересах своего агрохолдинга I&U Group. Часть пострадавших, как пишет СМИ, – военные.

"Кроме миллионера из Кировоградщины полиция сообщила о подозрении еще восьми фигурантам, среди которых чиновники предприятий, подконтрольных Сергею Тарасову, один из руководителей Госгеокадастра в Кировоградской области, частные нотариусы и их посредники. Им инкриминируют вероятное злоупотребление служебным положением”, — говорится в сообщении.

Как ранее издание писало, что Сергей Тарасов также фигурирует в деле НАБУ о незаконном выводе 1 500 га земель в Кировоградской области. Тарасов, вероятно, находится за границей, он, по данным СМИ, объявлен в розыск.