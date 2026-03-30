Жінка з'їла морозиво з несподіваним інгредієнтом і втратила можливість мати дітей

У штаті Флорида суд присяжних ухвалив рішення у справі, яка тягнулася кілька років. Американка Бренді Баклі отримала компенсацію в розмірі 14 мільйонів доларів після того, як, за її словами, серйозно постраждала через забруднене металевими фрагментами морозиво.

Жінка отримала компенсацію за морозиво з цвяхами. Фото: freepik

Інцидент стався у вересні 2018 року в місті Палм-Бей. Жінка купила морозиво з пеканом у закладі Bruster’s і в момент укусу відчула, що всередині десерту є сторонній предмет. Як згодом з’ясувалося, у морозиві були металеві уламки та цвях.

"Я помітила, що в конус майже врізався металевий цвях. Коли я ковтнула, то відчула щось у горлі, щось ніби застрягло. Я подумала, що це пекан, бо це було морозиво з вершкового пеканового масла. Це був цвях. Я проковтнула цвях", — сказала жінка.

Лікарі виявили в її організмі металеві фрагменти, що призвели до низки ускладнень. Жінка стверджувала, що внаслідок інциденту зазнала травм та тривалих неврологічних порушень. Найсерйознішим наслідком став тромб, який призвів до безпліддя. За словами Баклі, вона мріяла мати ще дітей, але після цих ускладнень це стало неможливим.

Морозиво з цвяхами

У 2019 році вона подала позов проти компанії Malabar Creameries, яка була пов’язана з виробництвом морозива. Після тривалого судового процесу присяжні в окрузі Бревард у березні 2026 року постановили виплатити жінці 14 мільйонів доларів компенсації, включно з покриттям медичних витрат.

"Цей вердикт відображає серйозність шкоди, завданої нашій клієнтці та забезпечує відповідальність на всіх рівнях", — сказав адвокат Баклі Джон Альпізар про вердикт суду.

