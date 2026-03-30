Женщина съела мороженое с неожиданным ингредиентом и потеряла возможность иметь детей

Slava Kot
В штате Флорида суд присяжных принял решение по делу, которое длилось несколько лет. Американка Бренди Бакли получила компенсацию в размере 14 миллионов долларов после того, как, по ее словам, серьезно пострадала из-за загрязненного металлическими фрагментами мороженого.
Женщина получила компенсацию за мороженое с гвоздями. Фото: freepik
Инцидент произошел в сентябре 2018 года в городе Палм-Бэй. Женщина купила мороженое с пеканом в заведении Bruster's и в момент укуса почувствовала, что внутри десерта есть посторонний предмет. Как впоследствии выяснилось, в мороженом находились металлические обломки и гвоздь.
Врачи обнаружили в ее организме металлические фрагменты, повлекшие ряд осложнений. Женщина утверждала, что в результате инцидента получила травмы и длительные неврологические нарушения. Самым серьезным последствием стал тромб, приведший к бесплодию. По словам Бакли, она мечтала иметь еще детей, но после этих осложнений это стало невозможным.
Мороженое с гвоздями
В 2019 году она подала иск против компании Malabar Creameries, которая была связана с производством мороженого. После продолжительного судебного процесса присяжные в округе Бревард в марте 2026 года постановили выплатить женщине 14 миллионов долларов компенсации, включая покрытие медицинских расходов.
