У Києві жінка хотіла зробити пластичну операцію, але померла у лікарні. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Поліції Києва.

Жінка хотіла збільшити сідниці, але померла на операційному столі

Як встановили слідчі, влітку 2023 року під час проведення пластичної операції у приміщенні одного зі столичних медичних центрів 50-річний лікар неналежно виконав свої професійні обов’язки, порушивши вимоги медичних протоколів та інструкцій щодо застосування лікарських засобів.

Так, унаслідок неправильної підготовки анестезуючого розчину у пацієнтки під час пластичної операції з імплантації сідниць сталася зупинка серця. Попри проведення реанімаційних заходів, врятувати життя 28-річної жінки не вдалося.

Проведеною судово-медичною експертизою було встановлено, що в анестезуючому розчині було втричі збільшено допустиму терапевтичну дозу препарату, що як наслідок спричинило смерть пацієнтки.

Крім того, вказаний препарат взагалі не мав використовуватись лікарем та не був внесений ним до медичної документації, наголошують в поліції. Підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський актор Роман Попов, який грав одну з головних ролей у серіалі "Поліцейський з Рубльовки" (Мухіч) у вересні пройшов курс хіміотерапії, але рак виявився сильнішим. За даними пропагандистського каналу SHOT, актор помер 28 жовтня у лікарні після рецидиву.