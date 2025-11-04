logo_ukra

Жінка хотіла збільшити сідниці, але померла на операційному столі
commentss НОВИНИ Всі новини

Жінка хотіла збільшити сідниці, але померла на операційному столі

Пластичний хірург у Києві отримав підозру у неналежному виконанні своїх обов’язків

4 листопада 2025, 12:40
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Києві жінка хотіла зробити пластичну операцію, але померла у лікарні. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Поліції Києва.

Як встановили слідчі, влітку 2023 року під час проведення пластичної операції у приміщенні одного зі столичних медичних центрів 50-річний лікар неналежно виконав свої професійні обов’язки, порушивши вимоги медичних протоколів та інструкцій щодо застосування лікарських засобів.

Так, унаслідок неправильної підготовки анестезуючого розчину у пацієнтки під час пластичної операції з імплантації сідниць сталася зупинка серця. Попри проведення реанімаційних заходів, врятувати життя 28-річної жінки не вдалося.

Проведеною судово-медичною експертизою було встановлено, що в анестезуючому розчині було втричі збільшено допустиму терапевтичну дозу препарату, що як наслідок спричинило смерть пацієнтки.

Крім того, вказаний препарат взагалі не мав використовуватись лікарем та не був внесений ним до медичної документації, наголошують в поліції. Підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі.

                                                                                  

