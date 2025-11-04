В Киеве женщина хотела сделать пластическую операцию, но скончалась в больнице. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Женщина хотела увеличить ягодицы, но умерла на операционном столе

Как установили следователи, летом 2023 во время проведения пластической операции в помещении одного из столичных медицинских центров 50-летний врач ненадлежаще выполнил свои профессиональные обязанности, нарушив требования медицинских протоколов и инструкций по применению лекарственных средств.

Так, вследствие неправильной подготовки анестезирующего раствора у пациентки во время пластической операции по имплантации ягодиц произошла остановка сердца. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти жизнь 28-летней женщины не удалось.

Проведенной судебно-медицинской экспертизой было установлено, что в анестезирующем растворе была втрое увеличена допустимая терапевтическая доза препарата, что в результате привело к смерти пациентки.

Кроме того, указанный препарат вообще не должен использоваться врачом и не был внесен им в медицинскую документацию , отмечают в полиции. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.





