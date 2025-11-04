logo

Женщина хотела увеличить ягодицы, но умерла на операционном столе
Женщина хотела увеличить ягодицы, но умерла на операционном столе

Пластический хирург в Киеве получил подозрение в ненадлежащем исполнении своих обязанностей

4 ноября 2025, 12:40
Недилько Ксения

В Киеве женщина хотела сделать пластическую операцию, но скончалась в больнице. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Женщина хотела увеличить ягодицы, но умерла на операционном столе

Как установили следователи, летом 2023 во время проведения пластической операции в помещении одного из столичных медицинских центров 50-летний врач ненадлежаще выполнил свои профессиональные обязанности, нарушив требования медицинских протоколов и инструкций по применению лекарственных средств.

Так, вследствие неправильной подготовки анестезирующего раствора у пациентки во время пластической операции по имплантации ягодиц произошла остановка сердца. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти жизнь 28-летней женщины не удалось.

Проведенной судебно-медицинской экспертизой было установлено, что в анестезирующем растворе была втрое увеличена допустимая терапевтическая доза препарата, что в результате привело к смерти пациентки.

Кроме того, указанный препарат вообще не должен использоваться врачом и не был внесен им в медицинскую документацию , отмечают в полиции. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

                                                                                                         

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский актер Роман Попов, игравший одну из главных ролей в сериале "Полицейский из Рублевки" (Мухич) в сентябре прошел курс химиотерапии, но рак оказался сильнее. По данным пропагандистского канала SHOT, актер скончался 28 октября в больнице после рецидива.



