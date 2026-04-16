Головна Новини Суспільство події Жахлива помилка: чоловік випав з літака через відкриті двері
Жахлива помилка: чоловік випав з літака через відкриті двері

В аеропорту Манчестера авіаінженер впав з 10 метрів через відкриті двері літака і дивом залишився живим.

16 квітня 2026, 17:00
Slava Kot

В аеропорту Манчестера стався небезпечний інцидент, який ледь не завершився трагедією. Авіаінженер впав з висоти близько 10 метрів через відкриті двері пасажирського літака Jet2, однак дивом залишився живим.

Чоловік випав з літака через відкриті двері. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався вранці 11 квітня перед вильотом рейсу з Манчестера до Тенерифе. Як пишуть британські ЗМІ, чоловік помилково відчинив задні двері літака, вважаючи, що за ними розташовані сходи. Насправді ж вони знаходилися з іншого боку літака, а з цього їх не підвезли до задніх дверей.

Чоловік, який працює в аеропорту та був свідком падіння, розповів, що зрозумівши помилку, інженер намагався втриматися, однак сильний порив вітру виштовхнув його назовні. Він упав на бетонне покриття обличчям уперед з 10-метрової висоти. 

"Щоб запобігти падінню, він виставив коліна та руки, саме це й спричинило його травми. На той час ми не усвідомлювали, наскільки серйозними були травми. Висота падіння з того літака становить близько 10 метрів, тому йому пощастило, що він живий", — розповів працівник аеропорту Манчестера.

Чоловік випав з відкритих дверей літака

Чоловік з літака

Унаслідок інциденту чоловік отримав серйозні травми: переломи обох ніг і ліктів, вивих плеча та пошкодження обличчя. Також повідомлялося, що у нього можливий набряк мозку. Потерпілого оперативно госпіталізували до лікарні, де йому надають допомогу.

На місце події прибули екстрені служби, а авіакомпанія Jet2 підтвердила факт інциденту та повідомила про початок повного розслідування.

Джерело: https://www.dailymail.co.uk/news/article-15725677/Manchester-Airport-engineer-fall-Jet2-plane-door.html
