Жахлива помилка: чоловік випав з літака через відкриті двері

В аеропорту Манчестера стався небезпечний інцидент, який ледь не завершився трагедією. Авіаінженер впав з висоти близько 10 метрів через відкриті двері пасажирського літака Jet2, однак дивом залишився живим.

Чоловік випав з літака через відкриті двері.

Інцидент стався вранці 11 квітня перед вильотом рейсу з Манчестера до Тенерифе. Як пишуть британські ЗМІ, чоловік помилково відчинив задні двері літака, вважаючи, що за ними розташовані сходи. Насправді ж вони знаходилися з іншого боку літака, а з цього їх не підвезли до задніх дверей.

Чоловік, який працює в аеропорту та був свідком падіння, розповів, що зрозумівши помилку, інженер намагався втриматися, однак сильний порив вітру виштовхнув його назовні. Він упав на бетонне покриття обличчям уперед з 10-метрової висоти.

"Щоб запобігти падінню, він виставив коліна та руки, саме це й спричинило його травми. На той час ми не усвідомлювали, наскільки серйозними були травми. Висота падіння з того літака становить близько 10 метрів, тому йому пощастило, що він живий", — розповів працівник аеропорту Манчестера.

Унаслідок інциденту чоловік отримав серйозні травми: переломи обох ніг і ліктів, вивих плеча та пошкодження обличчя. Також повідомлялося, що у нього можливий набряк мозку. Потерпілого оперативно госпіталізували до лікарні, де йому надають допомогу.

На місце події прибули екстрені служби, а авіакомпанія Jet2 підтвердила факт інциденту та повідомила про початок повного розслідування.

