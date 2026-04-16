Ужасная ошибка: мужчина выпал из самолета через открытую дверь

В аэропорту Манчестера произошел опасный инцидент, едва не завершившийся трагедией. Авиаинженер упал с высоты около 10 метров из-за открытой двери пассажирского самолета Jet2, однако чудом остался жив.

Фото из открытых источников

Инцидент произошел утром 11 апреля перед вылетом рейса из Манчестера в Тенерифе. Как пишут британские СМИ, мужчина ошибочно открыл заднюю дверь самолета, считая, что за ней расположена лестница. На самом же деле она находилась с другой стороны самолета, а с ее их не подвезли к задней двери.

Мужчина, работающий в аэропорту и свидетель падения, рассказал, что поняв ошибку, инженер пытался удержаться, однако сильный порыв ветра вытолкнул его наружу. Он упал на бетонное покрытие лицом вперед с 10-метровой высоты.

"Чтобы предотвратить падение, он выставил колени и руки, именно это и привело к его травмам. В то время мы не осознавали, насколько серьезными были травмы. Высота падения с того самолета составляет около 10 метров, поэтому ему повезло, что он жив", — рассказал работник аэропорта Манчестера.

В результате инцидента мужчина получил серьезные травмы: переломы обеих ног и локтей, вывих плеча и повреждение лица. Также сообщалось, что у него возможен отек мозга. Пострадавший оперативно госпитализирован в больницу, где ему оказывают помощь.

На место происшествия прибыли экстренные службы, а авиакомпания Jet2 подтвердила факт инцидента и сообщила о начале полного расследования.

