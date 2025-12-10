Землетрус магнітудою 7,2 в Японії: десятки постраждалих, оголошення тривоги та загроза нових поштовхів

У понеділок, 8 грудня, біля північного узбережжя Японії зафіксовано найпотужніше землетрус 2025 року — його магнітуда сягнула 7,2 бала. Епіцентр стихії розташовувався в морі — на глибині близько 80 кілометрів від префектури Аоморі, повідомляє національне метеорологічне агентство. Про це повідомляє Euronews.

Наслідки попередніх землетрусів в Японії. Фото ілюстративне.

Одразу після першого поштовху було оголошено попередження про цунамі для префектур Хоккайдо та Аоморі. Також влада закликала мешканців прибережних районів до евакуації. Проте вже у вівторок вранці, о 6:20, обидва попередження було скасовано — загрози хвиль не виявлено.

Станом на зараз щонайменше 30 осіб отримали травми, більшість — легкого та середнього ступеню тяжкості. Уряд Японії направив до регіону екстрену групу для оцінки збитків.

Влада повідомляє, що атомні електростанції не постраждали. Також не зафіксовано серйозних ушкоджень на аеропортах та злітно-посадкових смугах.

Тим часом триває перевірка залізничної інфраструктури, щоб упевнитися у безпеці рейсів у північних префектурах.

Це землетрус став найсильнішим у Японії за 2025 рік. Попередній найбільший поштовх був зафіксований 9 листопада біля префектури Івате — його магнітуда становила 6,8 бала.

Метеорологічна служба Японії закликає громадян бути готовими до можливих повторних поштовхів, які можуть бути не менш сильними.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Японія здійснила історичний крок, який уже називають одним із найгучніших рішень у сфері оборони за десятиліття. Країна вперше з часів Другої світової війни спустила на воду новий підводний човен, фактично повернувшись до активного розвитку свого підводного флоту.