Землетрясение магнитудой 7,2 в Японии: десятки пострадавших, объявление тревоги и угроза новых толчков

В понедельник, 8 декабря, у северного побережья Японии зафиксировано мощное землетрясение 2025 года — его магнитуда достигла 7,2 балла . Эпицентр стихии размещался в море — на глубине около 80 километров от префектуры Аомори, сообщает национальное метеорологическое агентство. Об этом сообщает Euronews.

Последствия предшествующих землетрясений в Японии. Фото иллюстративное.

Сразу после первого толчка было объявлено предупреждение о цунами для префектур Хоккайдо и Аомори. Также власти призвали жителей прибрежных районов к эвакуации . Однако уже во вторник утром, в 6:20, оба предупреждения были отменены — угрозы волны не обнаружены.

На данный момент по меньшей мере 30 человек получили травмы , большинство — легкой и средней степени тяжести. Правительство Японии направило в регион экстренную группу для оценки убытков .

Власти сообщают, что атомные электростанции не пострадали . Также не зафиксированы серьезные повреждения на аэропортах и взлетно-посадочных полосах .

Тем временем идет проверка железнодорожной инфраструктуры , чтобы убедиться в безопасности рейсов в северных префектурах.

Это землетрясение стало самым сильным в Японии за 2025 год . Предыдущий наибольший толчок был зафиксирован 9 ноября у префектуры Ивате – его магнитуда составила 6,8 балла.

Метеорологическая служба Японии призывает граждан быть готовыми к возможным повторным толчкам , которые могут быть не менее сильными.

