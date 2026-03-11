Загроза з океану: ФБР попереджає про можливу атаку іранських дронів на Каліфорнію

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) розіслало правоохоронним органам Каліфорнії попередження про те, що Іран розглядає можливість завдання ударів безпілотниками по західному узбережжю країни. Як повідомляє ABC News із посиланням на внутрішній документ відомства, Тегеран може використати БпЛА типу "Шахед" для помсти за американські військові операції.

Іранські шахеди

Згідно з даними розвідки, станом на початок лютого 2026 року Іран мав наміри здійснити несподівану атаку, використовуючи безпілотні літальні апарати, запущені з неідентифікованого морського судна поблизу берегів США.

"Нещодавно ми отримали інформацію, що Іран, ймовірно, прагнув провести раптову атаку з використанням безпілотників з непізнаного судна біля берегів США, зокрема проти невизначених цілей у Каліфорнії", — йдеться у тексті попередження.

Попри серйозність загрози, спецслужби зауважують, що наразі не мають конкретних деталей щодо часу, точних цілей або виконавців можливої операції. Це застереження з'явилося на тлі зростання напруженості між країнами та проведення адміністрацією США військової кампанії Operation Epic Fury.

Експерти зазначають, що використання дешевих, але масових "Шахедів" може стати серйозним викликом для систем ППО США, оскільки іранська тактика спрямована на виснаження запасів високовартісних ракет-перехоплювачів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Тегеран офіційно заявив про готовність розширити географію своїх ударів, обравши новими цілями фінансові інституції на Близькому Сході. Як повідомляє CBS News, іранське військове командування планує атакувати банківські установи, які мають зв’язки з Вашингтоном та Тель-Авівом.