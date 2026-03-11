logo

Угроза из океана: ФБР предупреждает о возможной атаке иранских дронов на Калифорнию
commentss НОВОСТИ Все новости

Угроза из океана: ФБР предупреждает о возможной атаке иранских дронов на Калифорнию

Сюрприз с неизвестного судна: спецслужбы США обнаружили подготовку иранской атаки на Калифорнию

11 марта 2026, 20:58
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Федеральное бюро расследований США (ФБР) разослало правоохранительным органам Калифорнии предупреждение о том, что Иран рассматривает возможность нанесения ударов беспилотниками по западному побережью страны. Как сообщает ABC News со ссылкой на внутренний документ ведомства, Тегеран может использовать БПЛА типа "Шахед" для мести за американские военные операции.

Угроза из океана: ФБР предупреждает о возможной атаке иранских дронов на Калифорнию

Иранские шахеды

Согласно данным разведки, по состоянию на начало февраля 2026 года Иран намеревался совершить неожиданную атаку, используя беспилотные летательные аппараты, запущенные с неидентифицированного морского судна у берегов США.

"Недавно мы получили информацию, что Иран, вероятно, стремился провести внезапную атаку с использованием беспилотников с непознанного судна у берегов США, в частности, против неопределенных целей в Калифорнии", — говорится в тексте предупреждения.

Несмотря на серьезность угрозы, спецслужбы отмечают, что пока нет конкретных деталей относительно времени, точных целей или исполнителей возможной операции. Эта оговорка появилась на фоне роста напряженности между странами и проведения администрацией США военной кампании Operation Epic Fury.

Эксперты отмечают, что использование дешевых, но массовых Шахедов может стать серьезным вызовом для систем ПВО США, поскольку иранская тактика направлена на истощение запасов высокостоимых ракет-перехватчиков.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Тегеран официально заявил о готовности расширить географию своих ударов, избрав новыми целями финансовые институции на Ближнем Востоке. Как сообщает CBS News, иранское военное командование планирует атаковать банковские учреждения, имеющие связи с Вашингтоном и Тель-Авивом.



