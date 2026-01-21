Стало відомо про загибель колишнього керівника "Укренерго" Олексія Брехта. Про це стало відомо ЕП з власних джерел, що підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.

Загинув колишній голова "Укренерго" Брехт: причина

Повідомляється, що чоловік загинув від ураження струмом на одній з підстанцій "Укренерго".

З 05.09.2024 до 30.06.2025 за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" він був т.в.о. голови правління компанії.

Професійну кар'єру Брехт розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС.

У 2011-2016 роках працював в НЕК "Укренерго", де відповідав за напрями перспективного розвитку, євроінтеграції та технічної політики.

Здобув інженерну освіту за спеціальністю "Електричні станції" в Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського".

Нагадаємо, що у вересні 2024 року за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії. В.о. голови правління компанії було призначено Олексія Брехта.

Також "Коментарі" писали, що слюсарі аварійних бригад в Києві працюють в аномально напруженому режимі. Про це повідомив нардеп, перший заступник голови Комітету енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

За його словами, бригад не вистачає, тому люди працюють по 2-3 доби без перерви – практично валяться з ніг. "Вчора два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження. У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження. Просто памʼятайте про це", – пише нардеп.