Погиб бывший глава "Укрэнерго" Брехт: причина

Мужчина погиб от поражения током, передают СМИ

21 января 2026, 15:36
Недилько Ксения

Стало известно о гибели бывшего руководителя "Укрэнерго" Алексея Брехта. Об этом стало известно ЭП из собственных источников, что подтвердил нардеп Алексей Гончаренко.

Сообщается, что мужчина погиб от поражения током на одной из подстанций "Укрэнерго".

С 05.09.2024 по 30.06.2025 по решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" он был и.о. председателя правления компании.

Профессиональную карьеру Брехт начал в 1999 году в Киевской ГАЭС.

В 2011-2016 годах работал в НЭК "Укрэнерго", где отвечал за направления перспективного развития, евроинтеграции и технической политики.

Получил инженерное образование по специальности "Электрические станции" в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт им. И.Сикорского".

Напомним, что в сентябре 2024 года по решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий был уволен с должности главы компании. И.о. председателя правления компании был назначен Алексей Брехт.

Также "Комментарии" писали , что слесари аварийных бригад в Киеве работают в аномально напряженном режиме. Об этом сообщил нардеп, первый заместитель председателя Комитета энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко.

По его словам, бригад не хватает, поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва – практически валятся с ног. "Вчера два слесаря просто умерли от дикой перегрузки. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение. Просто помните об этом", – пишет нардеп.                                                                                                 



