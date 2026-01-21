Стало известно о гибели бывшего руководителя "Укрэнерго" Алексея Брехта. Об этом стало известно ЭП из собственных источников, что подтвердил нардеп Алексей Гончаренко.

Погиб бывший глава "Укрэнерго" Брехт: причина

Сообщается, что мужчина погиб от поражения током на одной из подстанций "Укрэнерго".

С 05.09.2024 по 30.06.2025 по решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" он был и.о. председателя правления компании.

Профессиональную карьеру Брехт начал в 1999 году в Киевской ГАЭС.

В 2011-2016 годах работал в НЭК "Укрэнерго", где отвечал за направления перспективного развития, евроинтеграции и технической политики.

Получил инженерное образование по специальности "Электрические станции" в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт им. И.Сикорского".

Напомним, что в сентябре 2024 года по решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий был уволен с должности главы компании. И.о. председателя правления компании был назначен Алексей Брехт.

Также "Комментарии" писали , что слесари аварийных бригад в Киеве работают в аномально напряженном режиме. Об этом сообщил нардеп, первый заместитель председателя Комитета энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко.

По его словам, бригад не хватает, поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва – практически валятся с ног. "Вчера два слесаря просто умерли от дикой перегрузки. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение. Просто помните об этом", – пишет нардеп.