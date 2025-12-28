Яка причина третини всіх смертей

Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила тривожні дані: алкоголь є причиною приблизно третини всіх смертей від травм у Європі. За оцінками експертів, жодна інша психоактивна речовина не має настільки масштабного та системного впливу на смертність у регіоні.

Смерть від алкоголя на свята

Лише у 2019 році в Європі зафіксували близько 145 тисяч смертей, пов’язаних із травмами, отриманими внаслідок вживання алкоголю. Найчастіше йдеться про самогубства, дорожньо-транспортні пригоди та падіння — інциденти, ризик яких різко зростає після вживання спиртного.

Фахівці пояснюють, що алкоголь знижує самоконтроль, уповільнює реакцію, погіршує координацію рухів і притуплює відчуття небезпеки. У такому стані люди частіше йдуть на ризик, сідають за кермо, вступають у конфлікти або приймають імпульсивні рішення, які можуть закінчитися трагедією.

Окрему загрозу алкоголь становить у контексті насильства. Понад 40% смертей від міжособистісного насильства в європейському регіоні також пов’язані з його вживанням. Найуразливішими жертвами стають жінки та діти. У ВООЗ наголошують, що алкоголь є одним із ключових чинників домашнього насильства.

Особливо небезпечним вживання алкоголю є для підлітків і молодих дорослих. Для цієї вікової групи він входить до переліку головних причин передчасної смерті, інвалідності та важких травм. Навіть якщо молодь п’є рідше, вона частіше вживає великі дози за короткий час, що різко підвищує ризик ДТП, утоплень, падінь і фатальних травм.

Найгірша ситуація спостерігається у Східній Європі. У деяких країнах регіону понад половина всіх смертей від травм прямо або опосередковано пов’язані з алкоголем. У ВООЗ підкреслюють, що святкові періоди — Новий рік, Різдво та довгі вихідні — традиційно супроводжуються різким зростанням таких випадків.

Експерти закликають держави посилювати контроль за доступністю алкоголю, інформувати населення про ризики та розглядати його не лише як соціальну проблему, а як серйозну загрозу громадському здоров’ю.

