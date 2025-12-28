Какая причина трети всех смертей

Всемирная организация здравоохранения обнародовала тревожные данные: алкоголь является причиной примерно трети всех смертей от травм в Европе. По оценкам экспертов, никакое другое психоактивное вещество не оказывает столь масштабного и системного влияния на смертность в регионе.

Смерть от алкоголя на праздники

Только в 2019 году в Европе зафиксировали около 145 тысяч смертей, связанных с травмами, полученными в результате употребления алкоголя. Чаще всего речь идет о самоубийствах, дорожно-транспортных происшествиях и падениях — инцидентах, риск которых резко возрастает после употребления спиртного.

Специалисты объясняют, что алкоголь снижает самоконтроль, замедляет реакцию, ухудшает координацию движений и притупляет чувство опасности. В таком состоянии люди чаще идут на риск, садятся за руль, вступают в конфликты или принимают импульсивные решения, которые могут окончиться трагедией.

Отдельную угрозу алкоголь представляет в контексте насилия. Более 40% смертей от межличностного насилия в европейском регионе также связаны с его употреблением. Самыми уязвимыми жертвами становятся женщины и дети. В ВОЗ отмечают, что алкоголь является одним из ключевых факторов домашнего насилия.

Особенно опасно употребление алкоголя для подростков и молодых взрослых. Для этой возрастной группы он входит в список главных причин преждевременной смерти, инвалидности и тяжелых травм. Даже если молодежь пьет реже, она чаще употребляет большие дозы в короткое время, что резко повышает риск ДТП, утоплений, падений и роковых травм.

Худшая ситуация наблюдается в Восточной Европе. В некоторых странах региона более половины всех смертей от травм прямо или косвенно связаны с алкоголем. В ВОЗ подчеркивают, что праздничные периоды – Новый год, Рождество и долгие выходные – традиционно сопровождаются резким ростом таких случаев.

Эксперты призывают государства усиливать контроль за доступностью алкоголя, информировать население о рисках и рассматривать его не только как социальную проблему, но и как серьезную угрозу общественному здоровью.

