Какая причина трети всех смертей
Какая причина трети всех смертей

В Европе алкоголь остается главным скрытым убийцей — каждая третья смерть от травм напрямую связана с его употреблением, особенно в праздничные периоды

28 декабря 2025, 00:25
Автор:
Ткачова Марія

Всемирная организация здравоохранения обнародовала тревожные данные: алкоголь является причиной примерно трети всех смертей от травм в Европе. По оценкам экспертов, никакое другое психоактивное вещество не оказывает столь масштабного и системного влияния на смертность в регионе.

Какая причина трети всех смертей

Смерть от алкоголя на праздники

Только в 2019 году в Европе зафиксировали около 145 тысяч смертей, связанных с травмами, полученными в результате употребления алкоголя. Чаще всего речь идет о самоубийствах, дорожно-транспортных происшествиях и падениях — инцидентах, риск которых резко возрастает после употребления спиртного.

Специалисты объясняют, что алкоголь снижает самоконтроль, замедляет реакцию, ухудшает координацию движений и притупляет чувство опасности. В таком состоянии люди чаще идут на риск, садятся за руль, вступают в конфликты или принимают импульсивные решения, которые могут окончиться трагедией.

Отдельную угрозу алкоголь представляет в контексте насилия. Более 40% смертей от межличностного насилия в европейском регионе также связаны с его употреблением. Самыми уязвимыми жертвами становятся женщины и дети. В ВОЗ отмечают, что алкоголь является одним из ключевых факторов домашнего насилия.

Особенно опасно употребление алкоголя для подростков и молодых взрослых. Для этой возрастной группы он входит в список главных причин преждевременной смерти, инвалидности и тяжелых травм. Даже если молодежь пьет реже, она чаще употребляет большие дозы в короткое время, что резко повышает риск ДТП, утоплений, падений и роковых травм.

Худшая ситуация наблюдается в Восточной Европе. В некоторых странах региона более половины всех смертей от травм прямо или косвенно связаны с алкоголем. В ВОЗ подчеркивают, что праздничные периоды – Новый год, Рождество и долгие выходные – традиционно сопровождаются резким ростом таких случаев.

Эксперты призывают государства усиливать контроль за доступностью алкоголя, информировать население о рисках и рассматривать его не только как социальную проблему, но и как серьезную угрозу общественному здоровью.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Нью-Йорке был принят закон, обязывающий социальные сети показывать пользователям предупреждения о рисках для психического здоровья и работы мозга — по аналогии с маркировкой табачных изделий. Об этом сообщает Al Jazeera.



Источник: https://www.who.int/europe/news/item/24-12-2025-1-in-3-injury-deaths-caused-by-alcohol--who-europe-reiterates-the-harms
