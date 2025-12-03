Як змінилась кількість злочинів в Україні у 2025 році: цифри вражають

У Національній поліції України на офіційний запит портал “Коментарі” розповіли про кількість злочинів, зафіксованих в Україні у 2025 році. Також пояснили, як змінилась криміногенна ситуація в Україні з впровадженням стабілізаційних відключень світла.

Кримінал. Фото портал "Коментарі"

Щодо видів правопорушень, які найчастіше фіксували правоохоронці в Україні у 2025 році, у Нацполіції повідомили, що впродовж січня — жовтня, порівняно з аналогічним періодом минулого року, спостерігалося зменшення на 10% (з 320,5 тис. до 289 тис.) загальної кількості вчинених кримінальних правопорушень.

Крім того, за даними Нацполіції, за 10 місяців 2025 року поліцією зареєстровано:

найменше за останні 6 років тяжких злочинів (91,5 тис.);

найменше за останні 3 роки умисних вбивств (9,2 тис.);

найменше за останні 6 років правопорушень у громадських місцях (19,2 тис.);

найменше за останні 6 років окремих видів кримінальних правопорушень майнової спрямованості, зокрема грабежів – 1,1 тис., крадіжок – 25,3 тис. та незаконних заволодінь транспортними засобами – майже 1 тис.;

найменше за останні 6 років, за винятком 2024 року, розбійних нападів (258).

“Така динаміка певною мірою зумовлена продовженням дії в усіх регіонах держави комендантської години, збільшенням присутності на вулицях населених пунктів поліцейських, військовослужбовців ЗСУ та Національної гвардії України, посиленням відповідальності за вчинення в умовах воєнного або надзвичайного стану ряду майнових злочинів, а також обмеженнями щодо продажу алкогольної продукції”, — йдеться у відповіді Нацполіції порталу “Коментарі”.

Зазначається, позитивні тенденції спостерігаються і щодо безпекової ситуації на автошляхах держави:

за 10 місяців цього року зафіксовано найменше дорожньо-транспортних

пригод (далі — ДТП) порівняно з 2019-2021 та 2024 роками — 120,9 тис.,

за кількість ДТП зі смертельними наслідками (за якими відкрито кримінальні провадження) — менша ніж у 2019-2023 роках (949).

У Нацполіції наголосили, що органи та підрозділи Національної поліції України оперативно адаптуються до роботи в умовах відсутності електроенергії та вживають інтенсивних заходів, спрямованих на недопущення погіршення безпекової ситуації навіть під час тривалих і масштабних відключень енергопостачання, що допомагає утримувати криміногенну ситуацію під контролем.

