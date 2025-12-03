Как изменилось количество преступлений в Украине в 2025 году: цифры поражают

В Национальной полиции Украины по официальному запросу портал "Комментарии" рассказали о количестве преступлений, зафиксированных в Украине в 2025 году. Также объяснили, как изменилась криминогенная ситуация в Украине с внедрением стабилизационных отключений света.

Криминал. Фото портал "Комментарии"

Относительно видов правонарушений, которые чаще всего фиксировали правоохранители в Украине в 2025 году, в Нацполиции сообщили, что в течение января — октября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось уменьшение на 10% (с 320,5 тыс. до 289 тыс.) общего количества совершенных уголовных правонарушений.

Кроме того, по данным Нацполиции, за 10 месяцев 2025 года полиция зарегистрирована:

меньше всего за последние 6 лет тяжких преступлений (91,5 тыс.);

меньше всего за последние 3 года умышленных убийств (9,2 тыс.);

меньше всего за последние 6 лет правонарушений в общественных местах (19,2 тыс.);

менее всего за последние 6 лет отдельных видов уголовных правонарушений имущественной направленности, в том числе грабежей – 1,1 тыс., краж – 25,3 тыс. и незаконных завладений транспортными средствами – около 1 тыс.;

меньше за последние 6 лет, за исключением 2024 года, разбойных нападений (258).

"Такая динамика в определенной степени обусловлена продолжением действия во всех регионах государства комендантского часа, увеличением присутствия на улицах населенных пунктов полицейских, военнослужащих ВСУ и Национальной гвардии Украины, усилением ответственности за совершение в условиях военного или чрезвычайного положения ряда имущественных преступлений, а также ограничениями по продаже алкогольной продукции". "Комментарии".

Отмечается, положительные тенденции наблюдаются и по ситуации с безопасностью на автодорогах государства:

за 10 месяцев этого года зафиксировано меньше дорожно-транспортных

приключений (далее – ДТП) по сравнению с 2019-2021 и 2024 годами – 120,9 тыс.,

за количество ДТП со смертельным исходом (по которым открыты уголовные производства) — меньше, чем в 2019-2023 годах (949).

В Нацполиции подчеркнули, что органы и подразделения Национальной полиции Украины оперативно адаптируются к работе в условиях отсутствия электроэнергии и принимают интенсивные меры, направленные на недопущение ухудшения ситуации безопасности даже во время длительных и масштабных отключений энергоснабжения, что помогает удерживать криминогенную ситуацию под контролем.

