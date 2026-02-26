Суд виніс остаточне рішення у справі про вибух на благодійному ярмарку у вересні 2022 року, де під час демонстрації озброєння постраждали цивільні. Двох військовослужбовців визнано винними у порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до тяжких наслідків.

Вирок за постріл з гранатомета на дитячому ярмарку: двоє військових отримали реальні терміни ув’язнення

Слідство встановило ланцюжок фатальних помилок. Один із військових виставив для огляду реактивну протитанкову гранату, яка не була належним чином облікована. Як зазначається у матеріалах справи, "її технічний стан ніхто не перевіряв".

Інший фігурант під час спілкування з відвідувачами привів гранатомет у бойове положення. Перебуваючи на виставці, він, "не усвідомлюючи небезпеки, передав його дитині, дозволивши натиснути на спусковий гачок".

Внаслідок пострілу стався вибух, через який поранення отримали п’ятеро людей, серед них четверо — діти. Найважчі травми отримав один хлопчик, чий стан лікарі кваліфікували як тяжкі тілесні ушкодження.

За порушення ч. 2 ст. 414 КК України суд призначив винним реальні строки покарання. Один із військових проведе за ґратами 5 років, інший — 6 років. Вирок підкреслює неприпустимість недбалого ставлення до бойової зброї в місцях масового скупчення людей.

Нагадаємо, 3 вересня 2022 року під час виставки боєприпасів у Чернігові стався вибух. Вибух пролунав близько 13:30. За попередньою інформацією, здетонував один із снарядів, який був в якості експонату на виставці біля художнього музею. Внаслідок вибуху травмовано трьох дітей. За даними видання, на місці спрацював ручний протитанковий гранатомет, який спричинив травми. Роздивляючись зброю, РПГ тримав і натискав на курок (внаслідок чого зброя і спрацювала) 10-річний хлопчик. Після гучного вибуху дитину приголомшило. Ще одна дворічна дитина опинилася у реанімації.