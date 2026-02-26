Суд вынес окончательное решение по делу о взрыве на благотворительной ярмарке в сентябре 2022 года, где во время демонстрации вооружения пострадали гражданские. Два военнослужащих признаны виновными в нарушении правил обращения с оружием, что привело к тяжелым последствиям.

Приговор за выстрел из гранатомета на детской ярмарке: двое военных получили реальные сроки заключения

Следствие установило цепочку роковых ошибок. Один из военных выставил для осмотра неактивную противотанковую гранату, которая не была должным образом учтена. Как отмечается в материалах дела, "ее техническое состояние никто не проверял".

Другой фигурант во время общения с посетителями привел гранатомет в боевое положение. Находясь на выставке, он "не осознавая опасности передал его ребенку, позволив нажать на спусковой крючок".

В результате выстрела произошел взрыв, из-за которого ранения получили пять человек, среди них четверо — дети. Самые тяжелые травмы получил один мальчик, состояние которого врачи квалифицировали как тяжелые телесные повреждения.

За нарушение ч. 2 ст. 414 УК Украины суд назначил виновным настоящие сроки наказания. Один из военных проведет за решеткой 5 лет, другой — 6 лет. Приговор подчеркивает недопустимость небрежного отношения к боевому оружию в местах массового скопления людей.

Напомним , 3 сентября 2022 года во время выставки боеприпасов в Чернигове произошел взрыв. Взрыв раздался около 13:30. По предварительной информации, сдетонировал один из снарядов, который был в качестве экспоната на выставке у художественного музея. В результате взрыва травмированы трое детей. По данным издания, на месте сработал ручной противотанковый гранатомет, повлекший травмы. Рассматривая оружие, РПГ держал и нажимал на курок (в результате чего оружие и сработало) 10-летний мальчик. После громкого взрыва ребенка ошеломило. Еще один двухлетний ребенок оказался в реанимации.