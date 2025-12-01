Виправдовував агресію РФ: в Україні судитимуть міністра часів Януковича

Рубрики
В Україні завершили досудове розслідування щодо колишнього Міністра внутрішніх справ. Він, за даними ДБР, після подій 2014 року переховується в Росії та продовжує там працювати в інтересах держави-агресора.
В ДБР пояснили, що за даними слідства, він системно вчиняв злочини проти національної безпеки України та виправдовував агресію РФ. Обвинувальний акт скеровано до суду.
За даними слідства, у 2017–2023 роках ексміністр активно поширював проросійські наративи, спрямовані на підривну діяльність проти України.
Слідство, за уточнення ДБР, проводилося у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia). Правова кваліфікація дій ексміністра:
- ч. 1 ст. 111 КК України — державна зрада;
- ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада в умовах воєнного стану;
- ч. 3 ст. 436-2 КК України — виправдовування збройної агресії РФ з використанням ЗМІ.
Максимальне покарання за цими статтями — до 15 років позбавлення волі. Наразі, як уточнили в ДБР, підозрюваний переховується у РФ та продовжує антиукраїнську діяльність.
