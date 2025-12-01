logo_ukra

Виправдовував агресію РФ: в Україні судитимуть міністра часів Януковича
Виправдовував агресію РФ: в Україні судитимуть міністра часів Януковича

Кого з міністрів часів Януковича судитимуть за державну зраду та виправдання агресії РФ

1 грудня 2025, 17:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні завершили досудове розслідування щодо колишнього Міністра внутрішніх справ. Він, за даними ДБР, після подій 2014 року переховується в Росії та продовжує там працювати в інтересах держави-агресора. 

Виправдовував агресію РФ: в Україні судитимуть міністра часів Януковича

Суд. Ілюстративне фото

В ДБР пояснили, що за даними слідства, він системно вчиняв злочини проти національної безпеки України та виправдовував агресію РФ. Обвинувальний акт скеровано до суду.

“Одразу після повномасштабного вторгнення у 2022 році обвинувачений телефонував українським посадовцям і пропонував підписати з РФ так званий “договір про дружбу і захист”. Фактично це означало добровільну здачу територій ворогу в обмін на “високі посади”. Він наголошував, що діє від імені керівництва РФ”, — пояснили в ДБР.

За даними слідства, у 2017–2023 роках ексміністр активно поширював проросійські наративи, спрямовані на підривну діяльність проти України.

“З березня по квітень 2022 року колишній посадовець оприлюднив на YouTube-каналі INSIDE MEDIA HOLDING близько 30 відео під назвою “Виталий Захарченко — дайджест текущих событий в Украине”. У них він виправдовував агресію РФ, перекручував історичні факти та повторював пропагандистські тези. Аналогічний контент публікував в Instagram”, — йдеться у повідомленні. 

Слідство, за уточнення ДБР, проводилося у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia). Правова кваліфікація дій ексміністра:

- ч. 1 ст. 111 КК України — державна зрада;

- ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада в умовах воєнного стану;

- ч. 3 ст. 436-2 КК України — виправдовування збройної агресії РФ з використанням ЗМІ.

Максимальне покарання за цими статтями — до 15 років позбавлення волі. Наразі, як уточнили в ДБР, підозрюваний переховується у РФ та продовжує антиукраїнську діяльність.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про сценарій часів Януковича.



Джерело: https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-suditimut-eksministra-vnutrishnih-sprav-obvinuvachenogo-v-derzhavnij-zradi-ta-vipravdovuvanni-agresii-rf
