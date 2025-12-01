Оправдывал агрессию РФ: в Украине будут судить министра времен Януковича

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине завершили досудебное расследование бывшего Министра внутренних дел. Он, по данным ГБР, после событий 2014 года скрывается в России и продолжает там работать в интересах государства-агрессора.
Суд. Иллюстративное фото
В ГБР пояснили, что по данным следствия, он системно совершал преступления против национальной безопасности Украины и оправдывал агрессию РФ. Обвинительный акт направлен в суд.
По данным следствия, в 2017-2023 годах экс-министр активно распространял пророссийские нарративы, направленные на подрывную деятельность против Украины.
Следствие, по уточнению ГБР, проводилось в порядке специального досудебного расследования (in absentia). Правовая квалификация действий экс-министра:
– ч. 1 ст. 111 УК Украины – государственная измена;
– ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена в условиях военного положения;
– ч. 3 ст. 436-2 УК Украины – оправдание вооруженной агрессии РФ с использованием СМИ.
Максимальное наказание по этим статьям – до 15 лет лишения свободы. Как уточнили в ГБР, подозреваемый скрывается в РФ и продолжает антиукраинскую деятельность.
Напомним: портал "Комментарии" писал о сценарии времен Януковича.