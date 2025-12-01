logo

Главная Новости Общество происшествия Оправдывал агрессию РФ: в Украине будут судить министра времен Януковича
commentss НОВОСТИ Все новости

Оправдывал агрессию РФ: в Украине будут судить министра времен Януковича

Кого из министров времен Януковича будут судить за государственную измену и оправдание агрессии РФ

1 декабря 2025, 17:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине завершили досудебное расследование бывшего Министра внутренних дел. Он, по данным ГБР, после событий 2014 года скрывается в России и продолжает там работать в интересах государства-агрессора.

Оправдывал агрессию РФ: в Украине будут судить министра времен Януковича

Суд. Иллюстративное фото

В ГБР пояснили, что по данным следствия, он системно совершал преступления против национальной безопасности Украины и оправдывал агрессию РФ. Обвинительный акт направлен в суд.

"Сразу после полномасштабного вторжения в 2022 году обвиняемый звонил по телефону украинским должностным лицам и предлагал подписать с РФ так называемый "договор о дружбе и защите". Фактически это означало добровольную сдачу территорий врагу в обмен на "высокие должности". Он отмечал, что действует от имени руководства РФ”, — объяснили в ГБР.

По данным следствия, в 2017-2023 годах экс-министр активно распространял пророссийские нарративы, направленные на подрывную деятельность против Украины.

"С марта по апрель 2022 года бывшее должностное лицо обнародовало на YouTube-канале INSIDE MEDIA HOLDING около 30 видео под названием "Виталий Захарченко — дайджест текущих событий в Украине". В них он оправдывал агрессию РФ, извращал исторические факты и повторял те факты. Instagram”, — говорится в сообщении.

Следствие, по уточнению ГБР, проводилось в порядке специального досудебного расследования (in absentia). Правовая квалификация действий экс-министра:

– ч. 1 ст. 111 УК Украины – государственная измена;

– ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена в условиях военного положения;

– ч. 3 ст. 436-2 УК Украины – оправдание вооруженной агрессии РФ с использованием СМИ.

Максимальное наказание по этим статьям – до 15 лет лишения свободы. Как уточнили в ГБР, подозреваемый скрывается в РФ и продолжает антиукраинскую деятельность.

Напомним: портал "Комментарии" писал о сценарии времен Януковича.



Источник: https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-suditimut-eksministra-vnutrishnih-sprav-obvinuvachenogo-v-derzhavnij-zradi-ta-vipravdovuvanni-agresii-rf
